Meta accelera sullintelligenza artificiale e accoglie Manus all'interno della propria organizzazione

Meta ha annunciato lingresso di Manus, creatrice di uno dei principali agenti AI autonomi. Il servizio continuerà a operare indipendentemente e sarà integrato nei prodotti Meta. Con milioni di utenti e numeri record, lobiettivo è scalare lAI avanzata per aziende e consumatori

Meta ha annunciato ufficialmente l'ingresso di Manus all'interno della propria organizzazione, segnando un passo importante nella strategia del colosso tecnologico per accelerare l'innovazione nell'intelligenza artificiale a supporto di aziende e utenti. L'obiettivo dichiarato è portare uno degli agenti di intelligenza artificiale più avanzati a disposizione di miliardi di persone, ampliando al tempo stesso le opportunità per il mondo business attraverso l'ecosistema Meta.

Manus si è distinta negli ultimi anni per lo sviluppo di uno dei principali agenti autonomi general-purpose, in grado di eseguire in modo indipendente compiti complessi come ricerche di mercato, programmazione e analisi dei dati.

A differenza di molti strumenti di AI tradizionali, l'agente Manus è progettato per portare a termine interi flussi di lavoro, riducendo drasticamente il tempo e le risorse necessarie per attività ad alta intensità cognitiva. Questa capacità ha contribuito alla rapida diffusione del servizio, già utilizzato quotidianamente da milioni di utenti e imprese in tutto il mondo.

Manus was acquired by Meta. This remarkable group of people created a product that was the fastest ever to go $0 to $100M ARR and changed how consumers used AI to get things done. It was an extraordinary privilege for me and Benchmark to have invested in this incredible company https://t.co/km7KpnVV0F Chetan Puttagunta (@chetanp) December 29, 2025

Ulteriori dettagli sul deal tra Meta e Manus

Nonostante l'ingresso in Meta, Manus continuerà a operare come servizio autonomo e a essere commercializzato separatamente. Parallelamente, la tecnologia verrà progressivamente integrata nei prodotti Meta, inclusa Meta AI, con l'intento di offrire funzionalità avanzate sia agli utenti consumer sia alle aziende.

Questa doppia strategia consentirà di mantenere la continuità del servizio esistente, beneficiando al contempo della scala globale e dell'infrastruttura tecnologica di Meta. I numeri raggiunti da Manus testimoniano l'impatto della sua piattaforma. L'azienda ha lanciato il suo primo General AI Agent all'inizio di quest'anno e, in pochi mesi, ha già gestito oltre 147 trilioni di token, oltre a creare più di 80 milioni di computer virtuali.

Questi dati evidenziano non solo l'adozione su larga scala, ma anche la robustezza dell'architettura tecnica alla base del servizio. Con il supporto di Meta, il piano è quello di estendere ulteriormente l'offerta, rendendola accessibile a un numero ancora maggiore di imprese. Un elemento chiave dell'operazione è rappresentato dal team di Manus, che entrerà a far parte della divisione AI di Meta.