Google investe 4,75 miliardi per i data center: la sfida dell'IA passa dalla rete elettrica

Google ha acquisito Intersect per 4,75 miliardi di dollari per assicurarsi energia e infrastrutture necessarie alla crescita di cloud e IA. L'operazione mostra come l'accesso alla potenza elettrica sia diventato cruciale, mentre i data center mettono sempre più pressione sulle reti energetiche

Google ha compiuto una mossa strategica di grande rilievo nel settore dell'energia, annunciando l'acquisizione di Intersect, sviluppatore di progetti energetici e data center, per 4,75 miliardi di dollari, oltre all'assunzione del debito esistente. L'operazione, destinata a chiudersi nella prima metà del 2026, evidenzia come l'accesso all'energia elettrica stia diventando uno dei principali colli di bottiglia per la crescita dell'intelligenza artificiale, al pari dell'hardware e dei server.

Alphabet, la holding di Google, deteneva già una partecipazione minoritaria in Intersect, maturata in un precedente round di finanziamento. Con l'acquisizione completa, Intersect avrà il compito di accelerare la messa online di nuovi data center e impianti di generazione elettrica, supportando l'espansione delle attività cloud e IA di Google.

Fondata nel 2016 e inizialmente con sede in Oregon, Intersect si è recentemente trasferita a San Francisco e dispone di una pipeline di progetti che copre diversi gigawatt di capacità energetica e infrastrutturale, già in costruzione o in fase di sviluppo.

Google investe nei data centers per l'IA: come si comporterà Intersect?

Intersect continuerà a operare come entità indipendente, mantenendo il proprio marchio e la guida del fondatore e CEO Sheldon Kimber. L'azienda collaborerà strettamente con il team di infrastrutture tecniche di Google su progetti attuali e futuri, incluso il primo sito annunciato che combina data center e generazione energetica nello stesso luogo, attualmente in costruzione nella contea di Haskell, in Texas.

Non tutti gli asset di Intersect rientrano però nell'operazione: alcune attività operative in Texas e California resteranno in una società separata. Secondo il CEO di Google, Sundar Pichai, l'acquisizione consentirà di aumentare la capacità, costruire nuove fonti di energia in modo più agile e ripensare soluzioni energetiche innovative.

Tra queste figurano la geotermia avanzata, sistemi di accumulo di lunga durata e impianti a gas con cattura e stoccaggio del carbonio. Kimber ha sottolineato come l'energia stia diventando un fattore limitante per la crescita guidata dall'IA, sostenendo un modello di "bring your own generation", con rinnovabili affiancate da sistemi di backup e storage spesso co-locati con i data center.