La verifica dell'età per i siti porno non funziona: Pornhub chiede aiuto alle Big Tech per trovare una soluzione migliore

Il sistema di verifica dell'età a livello di sito web non funziona e i portali come Pornhub stanno registrando un netto calo del traffico web: per questo motivo l'azienda che gestisce il sito ha chiesto aiuto alle big tech per trovare una soluzione più efficace

Il tema della verifica dell'età per gestire l'accesso a siti web con contenuti pornografici ed evitarne l'utilizzo da parte dei minori è particolarmente attuale, in Italia, con il sistema di verifica voluto da AGCOM, ma anche in molti altri Paesi in tutto il mondo.

A dire la sua, questa settimana, è stata Aylo, proprietaria di Pornhub, Brazzers, Redtube e YouPorn, che ha inviato una lettera alle Big Tech (Google, Apple e Microsoft) con l'obiettivo di esortare l'adozione di un meccanismo di verifica dell'età a livello di sistema operativo, in modo da semplificare la questione legata all'uso di servizi vietati ai minori.

Come risolvere il problema della verifica dell'identità?

Secondo quanto scritto da Anthony Penhale, responsabile legale di Aylo: "Sulla base della nostra esperienza pratica con le leggi vigenti in materia di garanzia dell'età, sosteniamo fermamente l'iniziativa per proteggere i minori online. Tuttavia, abbiamo riscontrato che gli approcci di garanzia dell'età basati sui siti sono fondamentalmente imperfetti e controproducenti".

Al momento, i sistemi di verifica dell'età basati sui siti "non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo primario: proteggere i minori dall'accesso a materiale online non appropriato alla loro età", mentre una soluzione migliore sarebbe quella di implementare un sistema di autenticazione a livello di dispositivo e, quindi, integrato nel sistema operativo (Android, iOS, Windows etc.). In questo modo, tramite API, il dispositivo potrebbe condividere le informazioni sulla verifica con il sito che potrebbe, quindi, autorizzare l'utente all'accesso. Le Big Tech contattate da Aylo hanno rifiutato di commentare direttamente la questione.

Il tema è particolarmente attuale, non solo in Italia. Negli Stati Uniti, ad esempio, 25 Stati hanno già introdotto sistemi di verifica dell'identità, procedendo in modo indipendente e contribuendo a rendere complicato l'accesso ad alcuni siti. Anche nel Regno Unito la situazione è complicata. A farne le spese, in questo momento, sono proprio i siti web come quelli di Aylo, a partire da Pornhub, che stanno registrando un drastico calo del traffico.