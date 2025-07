Il sasso più costoso di sempre: proveniente da Marte, è stato venduto per oltre 5 milioni di dollari

Il più grande meteorite marziano mai rinvenuto sulla Terra, scoperto nel 2023 in Niger, è stato venduto all’asta per 4,3 milioni di dollari a New York. La roccia, di 24,5 kg, è ritenuta estremamente rara

È stato battuto all’asta a New York per 4,3 milioni di dollari (circa 3,7 milioni di euro) un meteorite marziano ritrovato in Niger e ritenuto tra i più rari mai scoperti. La roccia, proveniente dal meteorite identificato come NWA 16788, rappresenta il frammento più grande da Marte giunto sulla Terra e recuperato finora. Il pezzo misura 38,1 centimetri di lunghezza e pesa 24,5 chilogrammi.

Come riportato dalla BBC, la vendita è avvenuta il 16 luglio durante un’asta organizzata da Sotheby’s, in cui sono stati proposti oltre cento lotti. Tra questi anche uno scheletro di Ceratosauro del tardo Giurassico, venduto per 26 milioni di dollari, e un cranio di Pachycephalosaurus battuto a 1,4 milioni di dollari.

Il meteorite è stato scoperto nel novembre 2023 in una regione remota del Niger, e la sua rilevanza scientifica è legata non solo all'origine extraterrestre, ma anche alla sua eccezionale dimensione: secondo Sotheby’s, è circa il 70% più grande rispetto al secondo frammento marziano più imponente mai recuperato.

Cassandra Hatton, vicepresidente del dipartimento di scienza e storia naturale della casa d’aste, ha sottolineato come il ritrovamento sia stato particolarmente fortunato, dato che circa il 70% della superficie terrestre è coperta da acqua.

"Circa il 70% della superficie terrestre è coperto d’acqua. Quindi siamo incredibilmente fortunati che questo oggetto sia atterrato sulla terraferma invece che in mezzo all’oceano" ha spiegato Hatton. L’identità dell’acquirente rimane riservata. Secondo quanto riferito dalla casa d’aste, il prezzo finale, inclusivo di tasse e oneri, ha raggiunto i 5,3 milioni di dollari (circa 4,6 milioni di euro).