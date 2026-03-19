Recensione Realme 16 Pro+ 5G: la fascia media ha un nuovo punto di riferimento?

Abbiamo testato a fondo il nuovo Realme 16 Pro+ 5G, un dispositivo che sfida i confini della fascia media. Tra unautonomia ottima grazie alla Titan Battery da 7.000 mAh e un comparto fotografico di alto livello grazie al teleobiettivo periscopico, lo smartphone ci ha convinto per il suo equilibrio. Ma nessuno è perfetto. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio in questa recensione completa

In questi giorni si sta parlando molto di Realme 16 Pro+ 5G, e noi lo abbiamo provato a lungo e dobbiamo dire che ha colpito per diversi aspetti. Parliamo di uno smartphone che si posiziona nella fascia media di mercato, ma che porta con se alcune novità interessanti soprattutto lato fotocamere e AI, per il quale si distingue dalla concorrenza.

Poi non passa inosservata la scocca in Bio-based Organic Silicone, un materiale eco-compatibile derivato da paglia vegetale, che ha una texture morbida che non somiglia a nulla di quanto abbiamo maneggiato di recente. Non è né plastica, né vetro, né silicone da cover economica: è qualcosa di preciso e intenzionale, firmato dal designer giapponese Naoto Fukasawa, che qui porta la sua filosofia "Without Thought" applicata allo smartphone per la prima volta sulla serie numerica di realme. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli aspetti di questo nuovo Realme 16 Pro+, dove ci ha convinto di più e dove poteva fare meglio.

Design ed esperienza d'uso

Lato design, lo smartphone ha una struttura abbastanza canonica forse un po' retrò, con bordi curvi e fori centrali ormai consolidati. La vera novità estetica è senza dubbio scocca in Bio-based Organic Silicone, una texture che è il risultato di una collaborazione con Naoto Fukasawa, uno dei designer industriali più rispettati al mondo, già noto per il lavoro con marchi come Muji e B&O.

La filosofia che porta si chiama "Urban Wild Design" e si traduce in un materiale che non è freddo come il vetro, non è scivoloso come la plastica lucida, non è grezzo come la fibra di vetro opaca. È qualcosa di intermedio, caldo al tatto, leggermente resistente alla presa, con una texture che ricorda più una superficie naturale lavorata che un componente industriale. Allora, questa finitura può piacere o meno a livello estetico, sinceramente a noi non ha fatto impazzire ma dobbiamo altrettanto dire che dal punto di vista ergonomico è utile e piacevole.

Nei giorni di prova abbiamo usato il telefono quasi sempre senza cover, anche se all'interno della confezione troviamo una cover morbida in silicone trasparente. Il lato positivo di questa back cover è senza dubbio la garanzia di lasciare pochissime impronte.

Il modulo fotografico posteriore, denominato Volcanic Camera Deco, è impreziosito da una lavorazione PVD a specchio  tipica della tradizione orologiera  che circonda le lenti con una cornice riflettente. L'effetto visivo è elegante senza essere sgargiante, e il modulo stesso è più squadrato e meno prominente rispetto ai blocchi circolari centrali degli anni scorsi, nonostante ci sia un teleobbiettivo. Infatti, anche quando poggiato su un piano, il telefono non traballa quando lo usiamo.

Con 198 grammi di peso e 8,49 millimetri di spessore, realme 16 Pro+ è un telefono che si tiene in mano senza affaticare il polso. Parliamo di dimensioni nella media, non è ne troppo grande ne troppo compatto. Il bilanciamento è buono: il peso non è spostato tutto verso il basso come accade su certi dispositivi con batterie oversize, ma distribuito in modo abbastanza uniforme lungo tutto il corpo.

Da segnalare il feedback aptico, uno degli aspetti in cui il telefono paga leggermente il posizionamento di fascia media. Il motore di vibrazione funziona e risponde agli input, ma la sensazione non è tra le migliori, non ancora a livello di qualità chirurgica dei top di gamma. Bisogna anche dire che questo smartphone gode della certificazione IP69K, una protezione concreta, anche contro getti d'acqua ad alta pressione, che abbiamo apprezzato parecchio.

Software e prestazioni

realme UI 7.0 basata su Android 16 è l'interfaccia che gira su realme 16 Pro+, e al primo avvio si nota subito un lavoro di rifinitura più attento rispetto alle versioni precedenti. La base è ColorOS di OPPO, con cui condivide struttura e alcune funzioni, ma la personalizzazione visiva di realme ha sviluppato nel tempo una propria identità riconoscibile.

La novità più rilevante dal punto di vista dell'esperienza d'uso è il Flux Engine, il motore di animazioni introdotto con questa versione dell'interfaccia. La differenza rispetto alle generazioni precedenti si percepisce immediatamente: le transizioni sono fluide, parallele, e  caratteristica fondamentale  interrompibili.

Nelle prestazioni generali, lo Snapdragon 7 Gen 4 abbinato a 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X gestisce il multitasking quotidiano senza esitazioni.

La memoria UFS 3.1, pur non essendo l'ultima generazione disponibile, riesce comunque a garantire velocità di lettura e scrittura abbondantemente sufficienti per qualsiasi scenario d'uso.

Benchamark

3D Mark Wild Life Punteggio finale CPDT Benchmark Scrittura sequenziale CPDT Benchmark Lettura sequenziale Antutu 11 Punteggio complessivo CPDT Benchmark Memory Copy Geekbench 6 GPU Geekbench 6 Single-Core Geekbench 6 Multi-Core Google Octane 2.0 Octane Score

Sul fronte dell'intelligenza artificiale, realme ha raccolto le sue funzionalità sotto il cappello NEXT AI, un ecosistema che tocca diverse aree dell'esperienza utente. La funzione AI Recording & Translate merita una menzione speciale: durante i nostri test abbiamo usato la trascrizione in tempo reale per annotare appunti vocali e tradurre porzioni di audio in inglese. Il risultato è stato sorprendentemente accurato, con latenze contenute e una gestione del rumore di fondo migliore del previsto. Per chi lavora in contesti internazionali o semplicemente ha bisogno di trascrivere riunioni, si tratta di uno strumento concretamente utile.

Google Gemini Live è integrato e accessibile con un gesto: permette di avviare conversazioni naturali con il modello AI di Google, condividendo eventualmente il feed della fotocamera per analizzare oggetti, testi o scenari in tempo reale. Nei nostri test la latenza è stata bassa e le risposte pertinenti, anche se la qualità dell'integrazione dipende fortemente dalla connessione internet disponibile.

Realme UI 7.0 presenta anche la barra laterale per le app in split-screen, lo Zen Space per ridurre le distrazioni, e un livello di personalizzazione del lockscreen più profondo rispetto al passato. La presenza di alcune app preinstallate di terze parti è l'unico aspetto che stona in un pacchetto software altrimenti curato: non sono molte, ma alcune non hanno ragione di esistere su un dispositivo venduto a questo prezzo, e la loro disinstallazione richiede qualche passaggio in più del normale.

Il supporto garantito è di quattro nuovi major update di Android  partendo da Android 16, significa supporto almeno fino ad Android 20  e sei anni di patch di sicurezza mensili. Un impegno allineato con i migliori della categoria e che prolunga sensibilmente il valore nel tempo dell'investimento.

Lato connettività, questo device è piuttosto completo: 5G, supporto eSIM, Wi-Fi 6 con banda da 160 MHz e antenna 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4 con supporto ai codec SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD e LHDC 5.0, NFC, porta USB-C in versione 2.0. Il sensore di impronte è ottico, integrato sotto il display. Sono presenti doppi speaker stereo con certificazione Dolby Atmos, speaker IR, giroscopio, accelerometro, bussola e sensore di temperatura del colore. L'assenza dell'uscita video via USB-C è un limite per chi usa il telefono come desktop portatile, così come la porta USB 2.0 penalizza i trasferimenti di file via cavo. Sono dettagli che difficilmente impatteranno sull'uso quotidiano della maggioranza degli utenti, ma vale la pena citarli per completezza.

Display

Il pannello che monta realme 16 Pro+ è un'unità AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ da 1.280 x 2.800 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e densità di 453 PPI. Numeri che, almeno sulla carta, sono sicuramente tra i migliori nella categoria. La scelta del display curvo va controcorrente rispetto alle decisioni di molti concorrenti, tornati ai bordi piatti per ridurre i costi produttivi e le riflessioni laterali. Nel caso di realme 16 Pro+ la curvatura è abbastanza ridotta da non causare problemi pratici, rimanendo più un elemento estetico che funzionale.

La luminosità dello schermo è davvero ottima, infatti nei giorni di test abbiamo usato il telefono in esterna sotto un sole un po' beffardo di marzo, non abbiamo avuto nessun problema di visibilità. Il picco da 6.500 nit in modalità APL è ovviamente un valore che si tocca raramente e in porzioni limitate dello schermo, ma la luminosità HBM da 1.800 nit e la gestione automatica del livello di brightness in base alla luce ambientale rendono l'esperienza in esterni più che soddisfacente.

Luminosità Area 15% Luminosità Area 100%

Altro aspetto che ci ha convinto nei nostri test è la copertura del gamut cromatico: 105% DCI-P3 in modalità Colore, con possibilità di scegliere tra quattro profili (Vivida, Naturale, Cinematografica, Colore). La resa cromatica è ricca e fedele, con neri profondi tipici della tecnologia OLED e un controllo delle alte luci che non produce bruciature fastidiose nemmeno con contenuti HDR. La profondità di colore a 10 bit garantisce una gestione dei gradienti senza banding, evidente soprattutto nelle transizioni cielo-orizzonte nelle fotografie e nei filmati. Infine, abbiamo anche un PWM Dimming a 4.608 Hz, un valore che azzera praticamente ogni rischio di affaticamento anche per gli utenti più sensibili.

La protezione del vetro Gorilla Glass 7i è adeguata per la fascia di prezzo, e troviamo anche una pellicola preinstallata in fabbrica. Il sensore di impronte ottico integrato nel display funziona con buona affidabilità: il riconoscimento è rapido in condizioni normali, leggermente più lento con le dita bagnate, ma entro i limiti dell'accettabile.

Se dobbiamo trovare un aspetto che ci ha un po' delusi, è l'always-on display. La funzione esiste nell'interfaccia, ma si attiva solo sfiorando lo schermo o sollevando il dispositivo: non è possibile tenerlo sempre visibile, come invece fanno molti concorrenti. Una limitazione che non compromette l'usabilità ma che su un pannello OLED  progettato per questo tipo di funzione  appare come un'occasione mancata.

Autonomia e ricarica

Punti di forza di questo Realme16 Pro+ è senza dubbio la sua Titan Battery da 7.000 mAh.. Stipare una capacità così elevata in un corpo spesso meno di 8,5 millimetri è possibile grazie alla tecnologia al silicio-carbonio, che offre una densità energetica superiore del 14% circa rispetto alle celle al litio tradizionali. Il risultato pratico è uno smartphone che nelle nostre prove quotidiane non ha mai raggiunto la scarica completa nell'arco di una singola giornata, nemmeno nei giorni più intensi.

Nei test più impegnativi fuori ufficio, con fotografia continua, navigazione GPS attiva, streaming video, dati e social, siamo arrivati a sera con circa il 30% di carica residua. Con un utilizzo medio, la fine della giornata porta a casa un indicatore ancora al 50%. Insomma, le due giornate complete di autonomia con utilizzo medio sono raggiungibili con una buona gestione.

La ricarica da 80W Ultra Charge completa il ciclo in circa 50-55 minuti da zero a cento, con una progressione che privilegia la velocità nelle prime fasi: in 20 minuti si arriva a circa il 50%, sufficiente per affrontare una mezza giornata. La tecnologia è compatibile con i protocolli PPS 55W, VOOC 30W, Power Delivery 13,5W e Quick Charge 13,5W.

realme dichiara che la batteria mantiene una salute superiore all'80% dopo 5 anni di utilizzo, grazie all'AI Long-life Battery Chip che ottimizza i cicli di carica in base alle abitudini dell'utente. Non possiamo verificare questa promessa nel breve periodo di test, ma la combinazione di tecnologia al silicio-carbonio e gestione intelligente della ricarica è una base solida su cui costruire questa garanzia.

L'unica nota stonata nel capitolo autonomia è l'assenza della ricarica wireless. A questo prezzo e in questa fascia competitiva, la mancanza non è trascurabile.Non è un problema per chi non l'ha mai usata, ma per chi è abituato ai pad di ricarica sul comodino o alla scrivania, il passaggio a una soluzione cablata richiede una qualche rinuncia.

Fotocamera

Il comparto dove Realme 16 Pro+ ha sicuramente spinto di più è quello fotografico, con il suo sistema FullFocal che si compone di tre ottiche posteriori che coprono un range focale continuo dal grandangolo allo zoom digitale 120x, con una coerenza cromatica che nei nostri test ha tenuto bene anche passando tra sensori diversi. Ma vediamoli nel dettaglio.

La fotocamera principale da 200 MP con sensore Samsung HP5 (1/1,56 pollici, f/1.8, OIS) è il motore della qualità d'immagine. Nella modalità automatica, il processore unisce i pixel in gruppi da 16 (pixel binning 16-in-1) per ottenere foto da 12,5 megapixel con una sensibilità equivalente ben maggiore rispetto a un sensore di pari dimensione ma risoluzione inferiore. Il risultato sono scatti quotidiani nitidi, con un bilanciamento del bianco accurato e una gestione delle alte luci che non brucia i cieli nelle scene ad alto contrasto. In condizioni di luce scarsa, la modalità notturna lavora su più frame e restituisce immagini con rumore contenuto e dettagli preservati nelle ombre. Non siamo a livelli dei cameraphone, ma nella fascia media non ha rilavi al momento.

La risoluzione elevata permette anche uno zoom 2x in-sensor di qualità eccellente: ritagliando la porzione centrale del sensore da 200 MP si ottengono circa 50 MP effettivi a focale equivalente 50mm, con una qualità ottica che compete con lenti fisiche dedicate. Nei nostri test, le immagini a 2x dello scorso pomeriggio in un giardino erano pulite, dettagliate e cromaticamente coerenti con gli scatti a focale nativa.

Il vero protagonista è però il teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,5x. Su un dispositivo da meno di 600 euro, un tele periscopico stabilizzato è ancora una rarità, e realme ne fa giustamente il punto di differenziazione centrale. A 3,5x la qualità delle immagini è di livello alto: la nitidezza sui soggetti principali è elevata, la separazione dallo sfondo è naturale e progressiva grazie all'algoritmo ProDepth Bokeh che lavora in sinergia con l'hardware, e la resa dei colori della pelle nei ritratti è calda e fedele. In modalità Ritratto, l'algoritmo ProDepth Bokeh riconosce i contorni del soggetto con una precisione che arriva al singolo capello, producendo un bokeh che non è la classica sfocatura uniforme e artificiale dei midrange, ma qualcosa di molto più simile a quello che produrrebbe un obiettivo fisso luminoso su una fotocamera a specchio.

Abbiamo usato il tele 3,5x in una serie di ritratti in esterni e in un ambiente con luce mista  finestre laterali e illuminazione artificiale centrale  e i risultati hanno stupito persone che non sapevano quale telefono stessimo usando. La focale equivalente a circa 85-90mm è la classica focale da ritratto, quella che comprime i piani e riduce le distorsioni prospettiche dei nasi e degli orecchi che si ottengono invece con i grandangolari. Realme lo chiama "Portrait Master" e il soprannome non è immeritato. Per le focali più lunghe, il 7x e il 10x producono immagini comunque godibili con buona luce, mentre lo zoom digitale fino a 120x rimane utile per contesti esplorativi, dove la qualità assoluta è secondaria rispetto alla possibilità di avvicinarsi a soggetti distanti.

La grandangolare da 8 MP è l'unico anello debole del sistema. In buona luce funziona adeguatamente, ma la risoluzione ridotta e la resa in condizioni di scarsa illuminazione mostrano i limiti del sensore. Un upgrade a questo sensore avrebbe completato un sistema fotografico altrimenti notevolissimo.



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L'integrazione dell'Editing AI merita un discorso a parte. realme 16 Pro+ introduce AI Edit Genie, uno strumento che porta per la prima volta nel settore l'integrazione del modello nano banana. In pratica, è possibile descrivere a parole la modifica che si vuole ottenere  "cambia il colore dei capelli", "sostituisci lo sfondo con un paesaggio montano", "applica l'effetto di quella foto che ho visto ieri su Instagram"  e il motore AI interpreta la richiesta e la esegue direttamente sulla foto.

Le funzioni AI Portrait Glow, AI LightMe e AI StyleMe completano il pacchetto: il primo illumina i soggetti in controluce con effetti di luce simulata (flash, studio light, rim light), il secondo permette di rimodulare l'illuminazione del volto dopo lo scatto tra quattro preset distinti, il terzo applica stili creativi per i social media. AI Perfect Shot, infine, analizza le foto di gruppo e corregge espressioni imperfette o occhi chiusi, una funzione che chiunque abbia mai tentato di fotografare una tavolata di amici apprezzerà immediatamente. Trovate qui l'articolo dedicato ai ritratti e all'integrazione dell'AI direttamente nelle foto.

Prezzi, promo e dettagli in Italia

Ma arriviamo al punto centrale, il prezzo. realme 16 Pro+ 5G è disponibile in Italia in due configurazioni principali. La versione base da 8 GB di RAM e 256 GB di storage ha un prezzo di listino di 529,99 euro ed è distribuita in esclusiva su Amazon Italia nelle colorazioni Master Gold e Master Grey. La versione più equipaggiata, da 12 GB di RAM e 512 GB di storage, ha invece un prezzo di listino di 599,99 euro ed è disponibile presso i principali rivenditori fisici e online come Mediaworld, Unieuro e altri partner di distribuzione. Ma attenzione, perchè ci sono delle promozioni di lancio molto interessanti.

Specifiche / Offerta Versione 8/256 GB Versione 12/512 GB Canale di Vendita Esclusiva Amazon Italia Mediaworld, Unieuro e Retailer fisici/online Colorazioni Master Gold, Master Grey Master Gold, Master Grey Prezzo di Listino 529,99 599,99 Prezzo Promo (Lancio) 479,99 529,99 (via Cashback) Vantaggi Inclusi Bundle con Caricatore 80W + Cuffie realme Buds Clip Rimborso monetario diretto (Cashback 70 euro) Validità Promozione Fino al 31 marzo 2026 Fino al 31 marzo 2026

Per il periodo di lancio, valido fino al 31 marzo 2026, realme ha strutturato due promozioni distinte a seconda della variante. Chi acquista la versione da 8/256 GB su Amazon riceve nel box  oltre allo smartphone e al cavo USB  il caricabatterie rapido da 80W (non incluso nella confezione standard) e un paio di cuffie wireless realme Buds Clip. Il prezzo promo scende a 479,99 euro, portando il risparmio effettivo a 50 euro rispetto al listino, più il valore degli accessori inclusi che singolarmente varrebbero circa 60-70 euro.

Per la versione da 12/512 GB acquistata nei canali retail fisici e online autorizzati, la promozione prevede invece un cashback immediato di 70 euro, portando il prezzo effettivo di acquisto a 529,99 euro. Le modalità di rimborso seguono le procedure standard di cashback: registrazione del prodotto sul portale dedicato entro i termini indicati, allegando lo scontrino di acquisto. Il rimborso viene accreditato in genere entro 30-60 giorni dalla validazione della richiesta.

Realme 16 Pro+ Non è perfetto  nessuno lo è a questo budget  ma i suoi limiti sono marginali rispetto alla qualità complessiva del pacchetto che porta a casa. Quello che realme 16 Pro+ 5G dimostra è che scegliere la fascia media non significa più necessariamente accettare compromessi pesanti. Significa invece fare una scelta ponderata su dove concentrare la qualità, e in questo caso la scelta è stata fotocamera, batteria e display. Tre aree in cui il dispositivo eccelle senza pretesti. Per 479,99 euro in promo lancio  con caricabatterie e cuffie incluse  il rapporto qualità-prezzo è difficile da battere.