NVIDIA non ha intenzione, almeno per ora, di creare tanti modelli della CPU Vera

NVIDIA ha annunciato al GTC 2026 che la nuova CPU Vera sarà disponibile in un una sola SKU da 88 core (più 3 di ridondanza). L'azienda non ha al momento interesse a creare versioni meno potenti, a differenza di quanto fanno Intel e AMD da sempre.

NVIDIA non ha intenzione di diversificare l'offerta di CPU Vera: la lineup sarà composta da un solo modello da 88 core (effettivi, sul die ce ne sono 3 in più di ridondanza per ottimizzare le rese produttive).

A confermare la decisione è stato Ian Buck, VP e general manager della divisione hyperscale e HPC di NVIDIA. L'obiettivo non è saturare il mercato con decine di varianti, ma fornire una soluzione specifica per i cosiddetti "carichi agentici". Produrre un unico design permette a NVIDIA di abbattere drasticamente i costi di ricerca e sviluppo, ma anche quelli relativi al "binning", ovvero la selezione dei chip migliori. Di conseguenza, qualsiasi chip che non raggiungerà 88 core funzionanti verrà scartato.

A differenza di quanto fatto da AMD e Intel con le CPU EPYC e Xeon, che puntano spesso sulla massimizzazione del numero di core e sono disponibili in un numero talvolta eccessivo di SKU, NVIDIA Vera è stata ottimizzata per la massima prestazione single-threaded e l'efficienza energetica.

“Abbiamo creato una CPU completamente nuova, progettata per garantire prestazioni single-threaded estremamente elevate, una velocità di trasmissione dati incredibilmente alta, un'eccellente capacità di elaborazione dei dati e un'efficienza energetica estrema, […] l'abbiamo realizzata in modo che potesse integrarsi perfettamente con questi rack per l'elaborazione dell'IA agentica", ha dichiarato Jensen Huang, CEO di Nvidia, in occasione del GTC. "[Le CPU Vera] offrono il doppio delle prestazioni per watt rispetto a qualsiasi altra CPU al mondo. […] Sono molto soddisfatto dei nostri architetti, abbiamo progettato una CPU rivoluzionaria".

Il chip è pensato per operare in simbiosi con le GPU NVIDIA all'interno dei sistemi rack NVL72 VR200 e VR300, fungendo da motore per l'elaborazione dei dati e la gestione dei carichi AI più complessi.

Nonostante il focus sui sistemi integrati, la richiesta per l'acquisto standalone delle CPU Vera ha superato le aspettative di NVIDIA. Jensen Huang ha confermato che il business delle CPU è destinato a diventare una divisione da diversi miliardi di dollari.

Tuttavia, la competizione diretta con i giganti del settore x86 rimane, per ora, fuori dai piani strategici: NVIDIA preferisce mantenere una posizione di nicchia ad altissimo valore aggiunto piuttosto che inseguire la penetrazione di mercato nel settore server generico. In ogni caso, che ne dica NVIDIA, è un potenziale mercato sottratto ad AMD e Intel.