OnePlus 15: debutto globale con design 'Sand Storm' e tecnologia aerospaziale

OnePlus 15 debutta a livello globale nella nuova veste Sand Storm, unendo materiali aerospaziali e design raffinato. Prestazioni da top di gamma e tecnologia Micro-Arc Oxidation segnano una svolta per il flagship 2025.

OnePlus ha annunciato ufficialmente il lancio globale del nuovo. Il protagonista della giornata è la particolare colorazione, una scelta stilistica che unisce la resistenza estrema a un minimalismo sofisticato, ispirata alle dune del deserto che racchiude la filosofia Never Settle del brand.

OnePlus 15 Sand Storm introduce nel panorama smartphone una soluzione ingegneristica mai vista prima: la tecnologia Micro-Arc Oxidation (MAO) a livello aerospaziale, applicata al telaio centrale e agli elementi decorativi della fotocamera. Si tratta di un processo di ossidazione della ceramica al plasma ad alta tensione che porta la durezza del telaio a essere 3,4 volte superiore rispetto all'alluminio e 1,3 volte più resistente del titanio, garantendo così una longevità senza compromessi e un impatto ambientale ridotto.

Il retro dello smartphone è realizzato in fibra di vetro ultraleggera, pensato per offrire una presa morbida e confortevole, mantenendo la sensazione di equilibrio e sicurezza in ogni situazione.

Dal punto di vista tecnico, OnePlus 15 sarà tra i primi dispositivi al mondo spinti dal nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, abbinato a un inedito sistema di raffreddamento proprietario specificamente ottimizzato per mantenere la potenza costante anche sotto stress.

Se la tradizione di prestazioni al top rimane un cardine dell'esperienza OnePlus, anche l'interfaccia di sistema e l'ottimizzazione software presentano passi in avanti rispetto alle generazioni precedenti. Il particolare occhio di riguardo al minimalismo premium del design lascia intravedere una coerenza tra look e funzionalità, mentre i dettagli sulle specifiche complete saranno rivelati a ridosso della disponibilità sul mercato.

Per chi desidera rimanere aggiornato sulle novità relative al OnePlus 15, l'azienda ha dichiarato che sui canali ufficiali del brand e sulle piattaforme social saranno pubblicati a breve nuovi dettagli tecnici e commerciali.