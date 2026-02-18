Google annuncia le date ufficiali di I/O 2026: focus su Gemini e il mondo Android

Google ha ufficializzato il ritorno della sua conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, fissando l'appuntamento per la seconda metà di maggio presso lo storico Shoreline Amphitheatre. L'annuncio è arrivato accompagnato da un'esperienza interattiva basata sull'intelligenza artificiale, che anticipa i temi centrali dell'evento

Mountain View ha rotto gli indugi. La conferenza annuale Google I/O per il 2026 si terrà ufficialmente martedì 19 e mercoledì 20 maggio. La conferma arriva direttamente dall'azienda, che ha scelto di mantenere la tradizione ospitando il keynote principale e le sessioni tecniche presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California.

L'evento sarà accessibile anche online, permettendo a sviluppatori e appassionati di tutto il mondo di seguire le presentazioni in diretta streaming. Le registrazioni sono state aperte contestualmente all'annuncio e la partecipazione digitale rimane gratuita per tutti gli utenti interessati.

Si tratta di una modalità ormai consolidata per l'azienda californiana, che anche quest'anno ha scelto di non comunicare inizialmente le date con un semplice comunicato stampa, ma di coinvolgere la community attraverso una sfida logica. Il portale dedicato ha ospitato un'esperienza intitolata Make Build Unlock, un percorso interattivo progettato per sbloccare le informazioni sull'evento solo al raggiungimento di un obiettivo collettivo.

I partecipanti si sono trovati di fronte a una serie di minigiochi potenziati dall'intelligenza artificiale, nello specifico dalla tecnologia Gemini 3. Tra le prove proposte figurano titoli come Hole in one, una simulazione di minigolf dove un caddie virtuale offre consigli di tiro, e Stretchy cat, un puzzle game che richiede di estendere un gatto per coprire determinate caselle. Altri giochi inclusi sono Nonogram, World Wheel e Supersonic Bot, quest'ultimo capace di utilizzare il microfono del dispositivo per controllare l'altitudine di un droide attraverso i comandi vocali. Ogni livello completato ha contribuito a riempire una barra di progresso globale che, una volta colma, rivela le date definitive.

Google annuncia le date della I/O 2026: le tematiche attese sul palco

Il focus della due giorni californiana appare chiaro fin dalle premesse ludiche dell'annuncio. L'intera infrastruttura del puzzle è stata costruita per dimostrare le capacità dei nuovi modelli, suggerendo che gran parte delle presentazioni verterà sulle evoluzioni di Gemini e sulle sue applicazioni pratiche.

Particolare attenzione sarà riservata alla cosiddetta "Agentic Vision" e agli strumenti per sviluppatori legati a Gemini 3 Flash, tecnologie che promettono di rendere gli assistenti digitali più autonomi e capaci di compiere azioni complesse. Oltre all'intelligenza artificiale, il palco dello Shoreline vedrà quasi certamente le novità legate al sistema operativo mobile, con le prime versioni beta pubbliche di Android e aggiornamenti trasversali per l'ecosistema Pixel, Chrome e Cloud. Il programma dettagliato delle sessioni verrà reso noto nelle settimane precedenti l'apertura dei cancelli.