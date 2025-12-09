Legno, pelle naturale e socket AM5: la Gigabyte X870E Aero Wood è la rivincita del 'wooden PC'

Gigabyte ha presentato la X870E Aero X3D Wood, una motherboard AM5 che integra elementi in legno e inserti in pelle per trasformare un PC desktop in un oggetto d'arredo. Nonostante l'estetica particolare, la scheda madre mantiene caratteristiche di fascia alta

Gigabyte ha presentato la nuova X870E Aero X3D Wood, una scheda madre che integra tra i suoi materiali vero legno e pelle naturale. L'azienda taiwanese propone un design decisamente fuori dagli schemi, con inserti per rendere la scheda un componente capace di armonizzarsi con l'arredamento domestico e la natura.

Gli elementi in legno circondano i bordi della scheda, il modulo VRM e il dissipatore M.2, mentre le linguette in pelle sui vani di rimozione degli SSD e dei connettori SATA mirano a offrire una sensazione di maggiore cura estetica. Un approccio insolito nel mondo dell'hardware, dove i materiali organici raramente si affiancano a plastica e componenti elettronici.

Dietro l'estetica particolare, la X870E Aero X3D Wood rimane una scheda madre di fascia alta. Il socket AM5 garantisce il supporto alle CPU Ryzen 7000, 8000 e 9000 Series, mentre i due slot PCIe 5.0 permettono configurazioni multi-GPU. Presenti anche quattro slot M.2 con supporto PCIe 5.0/4.0 x4, per soluzioni di storage ad altissima velocità.

La connettività integra LAN 5GbE doppia, oltre al modulo Wi-Fi 7 reso utilizzabile sin dal primo avvio grazie a un sistema di pre-installazione dedicato. Sul fronte delle temperature, Gigabyte include una serie di soluzioni termiche avanzate: VRM Thermal Armor Advanced, heatpipe ottimizzate, dissipatori M.2 Thermal Guard L ed Ext., oltre a un PCB Thermal Plate che contribuisce a un miglioramento del raffreddamento, secondo Gigabyte pari al 14%.

Al momento Gigabyte non ha ancora condiviso il prezzo della X870E Aero X3D Wood, né ha specificato se si tratterà di un'edizione limitata.