Un cane-robot e un drone stanno rivoluzionando le fabbriche Mercedes-Benz: addio alle ispezioni manuali

Mercedes-Benz Vans ha introdotto soluzioni robotiche nello stabilimento di Düsseldorf: il cane-robot "Aris" individua perdite e anomalie negli impianti, mentre un drone autonomo automatizza il conteggio dei container. L'integrazione con applicazioni cloud consente maggiore efficienza, riduzione dei costi e supporto alle attività di manutenzione e digitalizzazione della produzione.

Mercedes-Benz Vans ha avviato l'impiego di sistemi robotici autonomi nello stabilimento di Düsseldorf, dove vengono prodotti i furgoni Sprinter ed eSprinter. L'iniziativa punta a incrementare l'efficienza operativa, ridurre le perdite energetiche e digitalizzare ulteriormente i processi produttivi su un'area di oltre 325.000 metri quadrati.

Il protagonista principale è Aris, un cane-robot dotato di sensori in grado di rilevare perdite d'aria compressa e anomalie acustiche nei sistemi di produzione. Queste funzionalità consentono di prevenire guasti e contenere i consumi energetici. Mercedes-Benz sottolinea come Aris sia già in grado di supportare diversi compiti, tra cui l'ispezione automatica di strumenti analogici e macchinari, registrando i dati per successive analisi. Secondo l'azienda, ciò permette risparmi potenziali "nell'ordine delle sei cifre".

La mobilità autonoma del robot, che include la capacità di salire le scale, ne amplia il raggio d'azione. Le applicazioni future potrebbero includere la verifica delle vie di fuga e la raccolta di dati utili alla creazione di modelli digital twin dello stabilimento.

Accanto ad Aris opera un drone autonomo, incaricato del conteggio dei container presenti nell'impianto. Grazie a un software di intelligenza artificiale, il sistema riconosce e classifica i supporti di carico in base a dimensioni e sagoma, automatizzando così un'attività ripetitiva che altrimenti richiederebbe tempo agli operatori.

Entrambe le soluzioni sono integrate con applicazioni cloud e possono interagire tra loro, aprendo la strada a una connettività estesa anche verso altri stabilimenti. Per Mercedes-Benz Vans si tratta di "un passo fondamentale verso il futuro digitale della nostra rete produttiva", in linea con la strategia avviata con l'introduzione dell'attuale generazione di eSprinter nel 2023.

Da non dimenticare che la casa tedesca sta guardando anche ai robot umanoidi tramite una partnership con Apptronik per Apollo, ribattezzato "l'iPhone dei robot umanoidi".