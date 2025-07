Sembra fantascienza, ma è realtà: coleotteri robot che cercano sopravvissuti!

Ricercatori australiani hanno sviluppato una tecnologia che trasforma coleotteri in strumenti di soccorso comandati a distanza. Equipaggiati con microchip e controllabili via joystick, questi insetti possono esplorare spazi angusti, scalare pareti e trasmettere dati utili per salvare vite in situazioni d'emergenza. I test sul campo inizieranno entro cinque anni.

Un team di ricercatori dell'Università del Queensland ha sviluppato un sistema che trasforma comuni coleotteri in veri e propri strumenti cibernetici per il soccorso. Grazie a microchip miniaturizzati e un controllo remoto ispirato ai videogiochi, questi insetti possono essere guidati con precisione in ambienti complessi e inaccessibili all'uomo e ai robot tradizionali.





Lo studio, condotto dal Dr. Thang Vo-Doan insieme al ricercatore Lachlan Fitzgerald presso il laboratorio di Biorobotica della School of Mechanical and Mining Engineering, ha dimostrato come i coleotteri della specie Zophobas morio - noti anche come darkling beetle - possano essere guidati lateralmente e persino su superfici verticali, grazie a speciali "zaini" elettronici. Questi zaini stimolano con lievi impulsi le antenne o le elitre (le ali rigide anteriori), inducendo gli insetti a muoversi nella direzione desiderata.

Secondo i ricercatori, i coleotteri possiedono già in natura abilità straordinarie per la navigazione in spazi angusti, la scalata e il superamento di ostacoli: tutte qualità cruciali in contesti come il crollo di edifici o miniere. A differenza dei robot in miniatura, ancora limitati nella transizione tra superfici orizzontali e verticali, questi insetti biologici superano senza difficoltà ostacoli complessi grazie alla loro struttura naturale.





Nei test condotti finora, gli insetti hanno mostrato la capacità di trasportare batterie miniaturizzate del proprio stesso peso e sono in corso sviluppi per integrare telecamere compatte, rendendoli veri e propri esploratori autonomi. L'obiettivo a medio termine – spiegano i ricercatori – è rendere questi coleotteri in grado di localizzare persone intrappolate sotto le macerie, trasmettere immagini e informazioni vitali in tempo reale e aiutare le squadre di soccorso a pianificare interventi più rapidi e precisi.

Il progetto è frutto della collaborazione tra l'Università del Queensland, la School of the Environment, l'Università del New South Wales e la Nanyang Technological University di Singapore. I primi test in scenari reali sono previsti entro i prossimi cinque anni, con l'obiettivo di portare sul campo una soluzione in grado di salvare vite riducendo drasticamente i tempi di intervento.