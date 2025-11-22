'Robot abbastanza forti da fratturare un cranio': scoppia il caso Figure AI

Figure AI, startup attiva nello sviluppo di robot umanoidi, è stata citata in giudizio dal suo ex responsabile della sicurezza. L'ingegnere denuncia un licenziamento ritorsivo dopo aver segnalato rischi critici legati alla potenza dei robot e modifiche ai piani di sicurezza presentati agli investitori.

Figure AI è al centro di una controversia legale dopo che Robert Gruendel, ex principal robotic safety engineer e responsabile della sicurezza prodotto, ha presentato una denuncia presso il tribunale federale del distretto settentrionale della California. L'ingegnere sostiene di essere stato licenziato ingiustamente lo scorso settembre, pochi giorni dopo aver sollevato una serie di segnalazioni formali sui potenziali rischi operativi dei robot umanoidi dell'azienda.

Secondo gli atti giudiziari analizzati dalla CNBC, Gruendel avrebbe informato direttamente il CEO Brett Adcock e il chief engineer Kyle Edelberg delle capacità potenzialmente letali delle piattaforme robotiche in sviluppo, arrivando a documentare un caso in cui un malfunzionamento avrebbe provocato un'incisione di circa 6 millimetri su una porta di un frigorifero in acciaio. Le sue contestazioni avrebbero riguardato anche la scelta, attribuita alla dirigenza, di ridurre la portata di una roadmap di sicurezza precedentemente presentata a due investitori, i quali avevano poi partecipato al round di finanziamento.

Il contesto finanziario conferisce ulteriore rilievo alla vicenda: appena due mesi prima della causa, Figure AI ha raggiunto una valutazione di 39 miliardi di dollari, segnando un incremento di oltre 15 volte rispetto all'inizio del 2024, con il supporto di nomi come Jeff Bezos, NVIDIA e Microsoft.

Nella denuncia, gli avvocati affermano che la modifica del piano di sicurezza, avvenuta nello stesso periodo della chiusura del round, potrebbe essere interpretata come un comportamento ingannevole verso gli investitori. Gruendel sostiene che le sue osservazioni, anziché essere considerate un dovere professionale, siano state percepite come un ostacolo allo sviluppo e alla tempistica del prodotto. Il licenziamento sarebbe stato giustificato con un generico "cambiamento nella direzione aziendale".

L'ingegnere richiede danni economici, compensativi e punitivi, oltre a un processo con giuria. L'azienda, secondo quanto riportato, non ha rilasciato commenti sulla questione.