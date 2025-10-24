Retina E-paper: il mini-display svedese che raggiunge la risoluzione massima dell'occhio umano

Un team di ricercatori svedesi ha realizzato un nuovo tipo di schermo, il "retina E-paper", con una densità di oltre 25.000 ppi - la massima percepibile dall'occhio umano. Basato su nanoparticelle di ossido di tungsteno che riflettono la luce ambientale, promette immagini ultra-realistiche e consumi minimi.

Un gruppo di ricercatori delle università di Chalmers, Göteborg e Uppsala, in Svezia, ha sviluppato una nuova tecnologia di schermo capace di raggiungere la risoluzione massima percepibile dall'occhio umano. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature, descrive un "retina E-paper" costituito da pixel grandi appena 560 nanometri, per una densità superiore a 25.000 pixel per pollice.

Si tratta della più alta risoluzione mai ottenuta, su una superficie comparabile a quella della pupilla umana - il che fa pensare ad applicazioni nel campo delle lenti a contatto a realtà aumentata, per esempio. Ogni pixel corrisponde, di fatto, a un singolo fotorecettore della retina, ovvero le cellule nervose che trasformano la luce in segnali biologici. Oltre questo livello, l'occhio umano non è in grado di distinguere ulteriori dettagli.

La nuova tecnologia nasce per superare i limiti fisici dei micro-LED, che non riescono a mantenere una buona resa cromatica quando i pixel scendono sotto il micrometro di dimensione. I ricercatori hanno invece adottato un approccio differente, basato su nanoparticelle di ossido di tungsteno capaci di modificare il proprio comportamento ottico in base alla dimensione e all'orientamento. Questi "metapixel" possono essere regolati elettricamente, assumendo diverse tonalità di rosso, verde e blu senza necessità di una sorgente luminosa interna - proprio come i colori cangianti del piumaggio di alcuni uccelli.

Il risultato è uno schermo riflettente passivo che riproduce le immagini sfruttando la luce ambientale, con un consumo energetico estremamente ridotto. Per dimostrare la fedeltà visiva del sistema, i ricercatori hanno ricreato una miniatura perfetta del celebre dipinto Il Bacio di Gustav Klimt su un'area di appena 1,4 x 1,9 millimetri, equivalente a circa un quattromillesimo della superficie di uno smartphone moderno.

Secondo Kunli Xiong, ideatore del progetto e docente all'Università di Uppsala, il "retina E-paper" potrebbe aprire nuove strade nell'interazione uomo-macchina, nella collaborazione a distanza e persino nella ricerca scientifica. Anche Giovanni Volpe, dell'Università di Göteborg, sottolinea il potenziale impatto della scoperta: "È un passo decisivo verso schermi miniaturizzati ad altissima qualità e basso consumo energetico. La tecnologia va perfezionata, ma le sue applicazioni future sono enormi".

Il professor Andreas Dahlin, del Dipartimento di Chimica e Ingegneria Chimica di Chalmers, evidenzia il punto chiave: "Questo schermo raggiunge la stessa risoluzione dei fotorecettori della retina. Al di là di questo limite, l'occhio umano non può vedere più nitido".

Il team svedese sta ora lavorando al perfezionamento dei processi produttivi e di controllo dei metapixel. Se le promesse verranno mantenute, il retina E-paper potrebbe ridefinire il concetto stesso di realtà virtuale e aumentata, rendendo le immagini visivamente indistinguibili dal mondo reale.