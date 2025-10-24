Logitech G G502 X PLUS in forte sconto su Amazon: il mouse da gaming wireless con prestazioni da eSport ora costa molto meno

Prestazioni da torneo, design ergonomico e illuminazione RGB intelligente: Logitech G G502 X PLUS è uno dei mouse da gaming più completi del momento, e ora su Amazon è disponibile con uno sconto del 25%. Ecco tutti i dettagli e le altre offerte Logitech da non perdere

Logitech G G502 X PLUS è tra i mouse wireless più avanzati pensati per chi vuole il massimo in termini di precisione e reattività. Grazie alla connessione LIGHTSPEED di nuova generazione e agli switch ibridi LIGHTFORCE, offre un clic istantaneo e una sensazione tattile impeccabile, ideale sia per sessioni competitive sia per l'uso quotidiano.

Il sensore ottico HERO 25K raggiunge una precisione fino a 25.600 DPI senza alcuna accelerazione artificiale. Inoltre, la retroilluminazione LIGHTSYNC RGB reagisce in tempo reale all'azione su schermo e può essere personalizzata in ogni dettaglio tramite il software Logitech G HUB.

Il tutto è racchiuso in un design ergonomico e bilanciato, con finiture bianche eleganti e un comfort pensato per lunghe maratone di gioco. La ricarica avviene tramite USB-C e la batteria offre un'autonomia generosa, riducendo al minimo le interruzioni. Oggi Logitech G G502 X PLUS è disponibile su Amazon a soli 99,99 con sconto del 25%.

Per chi preferisce la versione cablata, Logitech G502 HERO offre lo stesso sensore HERO 25K con 11 tasti programmabili, peso regolabile e memoria integrata per salvare le proprie configurazioni. Il prezzo scende a soli 39,99, un affare per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare alla connessione via cavo.

Sempre nella linea gaming, Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 pesa appena 60 g ma integra un sensore da 44.000 DPI e polling rate fino a 8 kHz. Costa ora 102,99, in calo del 5%.

Chi lavora in mobilità può puntare su Logitech Pebble Keys 2 K380s, tastiera Bluetooth multidispositivo con layout italiano e tasti personalizzabili, a 28,39.

Sul fronte professionale, il nuovo Logitech MX Master 4 per Mac introduce un nuovo livello di ergonomia e feedback aptico a 129,99, mentre per i creator il microfono Blue Yeti scende a 75,99 (-41%), perfetto per streaming, podcast e registrazioni musicali con qualità da studio.

Tutte queste offerte Logitech sono a tempo limitato su Amazon: chi vuole migliorare la propria postazione da gioco o da lavoro ha ora l'opportunità di farlo con prodotti di fascia alta e prezzi decisamente più accessibili.