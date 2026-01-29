Questo robot usa l'anca per chiudere i cassetti: Helyx 02 è la svolta dei robot umanoidi

Figure ha presentato Helix 02, una singola rete neurale che integra visione, tatto e movimento per gestire il suo robot umanoide. Il sistema coordina camminata e manipolazione in modo continuo, completa compiti complessi in autonomia e utilizza sensori avanzati per operazioni di precisione su scala reale

Figure compie un avanzamento netto nel campo della robotica umanoide con Helix 02, un modello che estende il controllo neurale dal torso del robot allintero corpo. Per la prima volta, ununica rete neurale visuomotoria gestisce camminata, manipolazione e bilanciamento come un sistema continuo, senza separazioni rigide tra locomozione e uso delle mani.

Il cuore tecnologico di Helix 02 si basa su tre livelli integrati di controllo. System 2 opera sul piano semantico e interpreta scene e linguaggio naturale, ovvero traduce istruzioni complesse in obiettivi astratti. System 1 lavora a 200 Hz e collega direttamente tutti i sensori agli attuatori, generando target articolari per lintero corpo. System 0, infine, esegue il controllo a 1 kHz che fornisce stabilità, contatto e coordinazione globale.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda "lautonomia a lungo orizzonte". Helix 02 completa in modo indipendente una sequenza di circa 4 minuti allinterno di una cucina reale, caricando e scaricando una lavastoviglie a grandezza naturale. Lintero processo include 61 azioni di loco-manipolazione, ordinate correttamente e senza intervento umano, con un recupero implicito dagli errori.

A differenza degli approcci tradizionali basati su controller remoti e macchine a stati, Helix 02 gestisce il corpo come ununica entità fisica. Il robot cammina mentre trasporta oggetti delicati, adatta la postura durante la presa e utilizza perfino anche e piedi quando le mani risultano occupate. Questo comportamento emerge da un modello appreso e non da regole codificate manualmente.

Il fondamento del controllo fisico è System 0, un modello neurale da 10 milioni di parametri addestrato con oltre 1.000 ore di dati di movimento umano e rinforzo sim-to-real in più di 200.000 ambienti simulati paralleli. Il sistema sostituisce oltre 109.000 righe di codice C++, offrendo movimenti naturali e stabili sullintero corpo.

Dal punto di vista sensoriale, Helix 02 sfrutta telecamere nella testa e nei palmi, sensori tattili sulle dita e propriocezione (capacità di percezione della posizione del proprio corpo e degli arti) completa. I sensori tattili rilevano forze a partire da tre grammi e consentono interazioni estremamente precise e una modulazione accurata della forza esercitata. Le "palm camera", invece, forniscono un feedback visivo diretto durante le occlusioni, un fattore chiave per la manipolazione.

Queste capacità permettono operazioni complesse come estrarre una singola pillola, dosare con precisione una siringa, svitare il tappo di una bottiglia o separare piccoli componenti metallici in ambienti disordinati. Tutte le dimostrazioni risultano completamente autonome e basate su percezione reale.

Con Helix 02, Figure mostra come un sistema neurale unificato possa coordinare movimenti su scale molto diverse, dai millimetri delle dita fino allo spostamento in una stanza intera. Un passaggio che apre nuove prospettive per luso di robot umanoidi in contesti domestici e produttivi, oltre che industriali.