Pensi ancora che i robot non ti ruberanno il lavoro? Guarda qui e inizia a tremare

L'impiego del robot umanoide Figure 02 nello stabilimento BMW dimostra quanto velocemente le macchine stiano sostituendo l'uomo: turni completi, precisione oltre il 99% e migliaia di componenti gestiti senza errori. Con l'arrivo di Figure 03, ancora più avanzato, la minaccia all'occupazione umana diventa tangibile.

Per anni abbiamo raccontato l'avanzata dei robot come una promessa: macchine utili, precise, affidabili, ma sempre lontane dal sostituire davvero l'essere umano. Oggi quella promessa si è trasformata in un avvertimento. E il caso più evidente arriva da BMW, dove il robot umanoide Figure 02 ha lavorato per undici mesi sulla linea produttiva dello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti. Non in un laboratorio. Non in una demo. Ma in una catena di montaggio reale, fianco a fianco con i lavoratori… e spesso al loro posto.

In soli sei mesi dall'annuncio, Figure ha consegnato i primi esemplari allo stabilimento. In dieci mesi, il robot era già in pieno dispiegamento operativo: 10 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, senza pause, senza malattie, senza ferie. In questo periodo ha:

caricato oltre 90.000 componenti;

accumulato 1.250 ore di funzionamento attivo;

contribuito alla costruzione di più di 30.000 BMW X3;

percorso l'equivalente di 200 miglia di movimenti autonomi.

Una presenza instancabile, che non protesta, non sciopera, non si stanca. E che soprattutto impara.

Il compito assegnato a Figure 02 non era banale: caricare tre pezzi di lamiera su una maschera di saldatura, con una finestra temporale di soli 2 secondi e una precisione di 5 millimetri. Un errore, e la linea si ferma. L'obiettivo richiesto: >99% di accuratezza, zero interventi umani.

Per raggiungere questi risultati, gli ingegneri di Figure hanno dotato il robot di locomozione adattiva ultra-precisa, algoritmi avanzati di coordinazione mano-occhio e strumenti di calibrazione pensati per un'intera flotta. Ogni movimento del robot diventava un dato, ogni errore un miglioramento, ogni ora di lavoro un passo avanti verso la completa autonomia.

Nonostante la sorprendente affidabilità, Figure 02 ha evidenziato un punto debole: l'avambraccio, sottoposto a stress termico e meccanico continui. Ma anche qui la lezione è servita a creare il suo successore. Figure 03, ora pronto per il mondo reale, elimina componenti complessi, semplifica la gestione termica e comunica direttamente con il computer centrale. Più semplice. Più robusto. Più veloce da produrre in volumi.

Il messaggio è chiaro: non stiamo assistendo a un esperimento, ma all'inizio di una transizione industriale inevitabile. Quanto successo in casa BMW non è un'eccezione. È un anticipo.

Figure 02 ha lavorato davvero come un operaio. Ha fatto turni completi. Ha superato gli obiettivi. E ora viene ritirato solo perché il modello successivo è già più capace, più affidabile, più pronto a sostituire - sì, sostituire - chiunque svolga compiti ripetitivi e fisicamente impegnativi. L'unica domanda che rimane è: quant'è lontano il giorno in cui un Figure 03 - o un Figure 04 - si presenterà anche nella tua fabbrica, nel tuo magazzino, o nel tuo ufficio? E, quando accadrà, ti ricorderai di questa notizia: pensi ancora che i robot non ti ruberanno il lavoro?