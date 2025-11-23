Pensi ancora che i robot non ti ruberanno il lavoro? Guarda qui e inizia a tremare

Figure
 

Per anni abbiamo raccontato l'avanzata dei robot come una promessa: macchine utili, precise, affidabili, ma sempre lontane dal sostituire davvero l'essere umano. Oggi quella promessa si è trasformata in un avvertimento. E il caso più evidente arriva da BMW, dove il robot umanoide Figure 02 ha lavorato per undici mesi sulla linea produttiva dello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti. Non in un laboratorio. Non in una demo. Ma in una catena di montaggio reale, fianco a fianco con i lavoratori… e spesso al loro posto.

In soli sei mesi dall'annuncio, Figure ha consegnato i primi esemplari allo stabilimento. In dieci mesi, il robot era già in pieno dispiegamento operativo: 10 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, senza pause, senza malattie, senza ferie. In questo periodo ha:

  • caricato oltre 90.000 componenti;
  • accumulato 1.250 ore di funzionamento attivo;
  • contribuito alla costruzione di più di 30.000 BMW X3;
  • percorso l'equivalente di 200 miglia di movimenti autonomi.

Una presenza instancabile, che non protesta, non sciopera, non si stanca. E che soprattutto impara.

Il compito assegnato a Figure 02 non era banale: caricare tre pezzi di lamiera su una maschera di saldatura, con una finestra temporale di soli 2 secondi e una precisione di 5 millimetri. Un errore, e la linea si ferma. L'obiettivo richiesto: >99% di accuratezza, zero interventi umani.

Per raggiungere questi risultati, gli ingegneri di Figure hanno dotato il robot di locomozione adattiva ultra-precisa, algoritmi avanzati di coordinazione mano-occhio e strumenti di calibrazione pensati per un'intera flotta. Ogni movimento del robot diventava un dato, ogni errore un miglioramento, ogni ora di lavoro un passo avanti verso la completa autonomia.

Nonostante la sorprendente affidabilità, Figure 02 ha evidenziato un punto debole: l'avambraccio, sottoposto a stress termico e meccanico continui. Ma anche qui la lezione è servita a creare il suo successore. Figure 03, ora pronto per il mondo reale, elimina componenti complessi, semplifica la gestione termica e comunica direttamente con il computer centrale. Più semplice. Più robusto. Più veloce da produrre in volumi.

Il messaggio è chiaro: non stiamo assistendo a un esperimento, ma all'inizio di una transizione industriale inevitabile. Quanto successo in casa BMW non è un'eccezione. È un anticipo.

Figure 02 ha lavorato davvero come un operaio. Ha fatto turni completi. Ha superato gli obiettivi. E ora viene ritirato solo perché il modello successivo è già più capace, più affidabile, più pronto a sostituire - sì, sostituire - chiunque svolga compiti ripetitivi e fisicamente impegnativi. L'unica domanda che rimane è: quant'è lontano il giorno in cui un Figure 03 - o un Figure 04 - si presenterà anche nella tua fabbrica, nel tuo magazzino, o nel tuo ufficio? E, quando accadrà, ti ricorderai di questa notizia: pensi ancora che i robot non ti ruberanno il lavoro?

mozzarello23 Novembre 2025, 09:18 #1
Mi pare anche ora, è dalla rivoluzione industriale che tutti i lavori fisici (e soprattutto pericolosi e o alienanti, che so catena di montaggio) fatti da animali e uomo stanno venendo sotituiti da macchine. Il problema è che siamo in una fase in cui anche i lavori mentali ripetitivi stanno venendo sostituiti dalla IA, con la conseguenza che non si assumono più junior o stagisti per farsi le ossa. A breve manco si assumerà più.

In pratica l'uomo uscirà totalmente da primario e secondario in favore di macchine e l'IA lo sta sostituendo anche nel terzario. Non ci sarà più lavoro per nessuno entro 5-10 anni, e quello porterà al crollo totale dell'economia planetaria e miliardi di persone alla povertà assoluta, soprattutto in occidente, senza manco copertura sanitaria e pensione.

Brace yourselves winter is coming
Gringo [ITF]23 Novembre 2025, 09:19 #2
Come sempre detto, l'AI e il suo Hardware Associato prima o poi potrà fare tutto, basta vedere i filmati fatti con AI 5 anni fà e quelli Odierni, stesso avverrà con i Robot e gli Agenti, la differenza e che noi abbiamo bisogno di Riposo e Recuperi, loro solo di corrente elettrica e manutenzione, cosa che gli insegneremo a fare.

La vera differenza è che anche se costassero milioni di euro, alla fine nel lungo periodo costano sempre meno degli esseri umani e sono più gestibili, non hanno diritti e non si ammalano.

Quindi o si è pronti a Migrare verso un Futuro in stle "Federazione" di Star Trek,
o bisognerà aspettarsi una futura guerra tra popolo affamato e qualche corporazione che pensa che la gente produca profitto dal nulla.

Attualmente l'intero pianeta si stà trasformando in uno schema ponzi, dove la testa della piramide sta guadagnando ma la fondamenta sta crollando e si vede di giorno in giorno.

Continuate a dire Non succederà Mai.....

