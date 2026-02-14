Meno di 3kg per 'diventare' bionici: l'ultima novità di Comau è un esoscheletro passivo

Comau, azienda italiana leader nell'automazione industriale, ha annunciato il lancio di MATE-XT GO, un nuovo tassello nella sua strategia di robotica indossabile. Il dispositivo è stato progettato per rispondere alle esigenze di operatori impegnati in compiti che prevedono l'uso frequente degli arti superiori o attività sopra il livello delle spalle, contesti tipici della manifattura, dell'edilizia e della logistica.

Sviluppato in collaborazione con IUVO, spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna, MATE-XT GO si presenta come una soluzione completamente passiva. Ciò significa che non utilizza motori o batterie, ma sfrutta principi di biomeccanica per ridistribuire il carico.

Dal punto di vista delle specifiche fisiche e operative, il dispositivo presenta dati rilevanti:

Peso: inferiore a 3 kg , caratteristica che ne facilita l'uso prolungato durante l'intero turno lavorativo

, caratteristica che ne facilita l'uso prolungato durante l'intero turno lavorativo Tempi di vestizione: l'integrazione nel flusso di lavoro è ottimizzata da un tempo di indossamento di 30 secondi e di rimozione di soli 10 secondi

Regolazione: il sistema offre 8 livelli di assistenza per braccio, permettendo una calibrazione precisa basata sul movimento fisiologico della spalla

Un elemento distintivo di questa versione è la certificazione come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di Categoria II (ai sensi del Regolamento UE 2016/425). Questo passaggio burocratico e tecnico ne consente l'impiego ufficiale in ambienti professionali regolamentati, dove la sicurezza sul lavoro è soggetta a rigidi protocolli.

Secondo i dati forniti dal produttore, l'impiego del MATE-XT GO comporta una riduzione dell'attività muscolare e dello sforzo percepito fino al 50%. Questo miglioramento si traduce in una postura più corretta e in una maggiore precisione operativa, limitando l'insorgere dell'affaticamento senza però interferire con i movimenti naturali dell'utente.

L'approccio di Comau con il MATE-XT GO sembra mirare a una democratizzazione della tecnologia. Rispetto ai modelli precedenti, questa iterazione è stata ingegnerizzata per essere più economica e richiedere una manutenzione minima, rendendola appetibile non solo per le grandi industrie, ma anche per le piccole e medie imprese (PMI) e per le attività artigianali.

"Questo nuovo esoscheletro rappresenta un passo importante nella nostra visione di automazione centrata sull'uomo", ha dichiarato Marco Manavello, Chief Industrials Operations Officer. "Basandoci sull'esperienza reale di oltre 3.000 aziende che utilizzano già a livello internazionale gli esoscheletri MATE e ascoltando attentamente le esigenze di lavoratori e datori di lavoro, abbiamo ulteriormente evoluto la tecnologia per fornire benefici concreti e quotidiani".

"MATE-XT GO combina un design più leggero con certificazione professionale e prestazioni comprovate. Il risultato è una soluzione indossabile che può ridurre l'affaticamento percepito fino al 50%, supportare i lavoratori in compiti fisicamente impegnativi e aiutare le aziende a migliorare sistematicamente l'ergonomia su larga scala".

"Non solo, la soluzione è anche più accessibile economicamente e più facile da adottare e mantenere per le PMI, aprendo nuove opportunità di utilizzo in settori molto più ampi, dalla manifattura all'edilizia, dalla logistica all'agricoltura, oltre all'artigianato e ai mestieri specializzati".