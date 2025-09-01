Marte potrebbe aver subito diversi grandi impatti in un passato remoto, lo rivela NASA InSight

Il passato di Marte potrebbe essere stato costellato di grandi impatti da parte di asteroidi e parti di protopianeti. Il materiale di questi oggetti celesti si sarebbe parzialmente fuso ma in parte sarebbe ancora nel mantello marziano.

Alla fine del 2022 è terminata la missione NASA InSight a causa dell'accumularsi di polvere marziana sui pannelli solari. Il lander ha raccolto nel corso del periodo di attività moltissimi dati che ancora adesso vengono analizzati dagli scienziati per cercare di comprendere cosa si trova nel sottosuolo e sulla superficie di Marte. Alcuni esempi sono il monitoraggio degli impatti meteorici ma anche la ricerca d'acqua. L'ultima novità riguarda il passato di Marte e la possibilità che il pianeta abbia subito diversi impatti importanti.

Secondo quanto riportato nello studio dal titolo Seismic evidence for a highly heterogeneous martian mantle, grazie alle rilevazioni di NASA InSight è stato possibile trovare le tracce di enormi impatti che si sono verificati su Marte intorno a 4,5 miliardi di anni fa, quando il Pianeta Rosso era ancora in formazione. Questi impatti sono frequenti in un sistema planetario giovane, quando le orbite sono ancora caotiche permettendo di modellare quelli che saranno i futuri pianeti (sia gassosi che rocciosi).

Marte e i grandi impatti del passato rilevati da NASA InSight

Gli antichi impatti sono stati così forti ed energetici che hanno fuso aree delle dimensioni di continenti della crosta e del mantello del Pianeta Rosso. Questo ha comportato anche l'introduzione di frammenti dell'oggetto celeste nelle profondità di Marte.

Gli scienziati non sanno precisamente cosa abbia colpito il Pianeta Rosso ma potrebbero essere stati protopianeti o frammenti di essi ma anche asteroidi. Quello che sembra però emergere è la presenza di agglomerati di roccia grandi fino a 4 chilometri all'interno di tutto il mantello marziano.

Grazie al fatto che Marte non abbia avuto un'attività con tettonica a placche per molto tempo, questi frammenti non si sono "amalgamati" con il resto del materiale del mantello così da renderne più semplice l'individuazione. Sulla Terra questo genere di elementi sarebbe stata cancellata in poco tempo. I dati di NASA InSight sono stati fondamentali per questo studio e secondo Constantinos Charalambous (dell'Imperial College di Londra) "non abbiamo mai visto prima l'interno di un pianeta con dettagli così fini e chiarezza".

Come spiegato dai ricercatori, su Marte non ci sono terremoti dovuti al movimento delle placche ma rimangono quelli legati al calore e alla pressione che agiscono sulle rocce e agli impatti di meteoriti. Questi ultimi producono onde sismiche ad alta frequenza che viaggiano in profondità nel mantello che può raggiungere uno spessore di 1550 chilometri e una temperatura di 1500°C.

I dati dei terremoti rilevati hanno mostrato delle zone in cui il mantello non era omogeneo con quelli che sono stati definiti "grumi di materiale" differenti dal resto. Grazie a simulazioni è stato possibile immaginare cosa potesse generare quei grandi frammenti eterogenei come asteroidi e/o frammenti di protopianeti che hanno trascinato in profondità parti della crosta di Marte.

Questo genere di informazioni è attualmente disponibile solo per pianeti relativamente vicini alla Terra che possono essere studiati direttamente con missioni robotiche. Situazioni analoghe potrebbero però essere avvenute o avvenire in esopianeti distanti con caratteristiche simili a quelli che conosciamo all'interno del Sistema Solare. Un modo per capire l'Universo che ci circonda.