Iron, il robot umanoide di XPeng, è già al lavoro in fabbrica

XPeng non significa solo auto, ma anche robotica di livello avanzato. Il robot Iron condivide molta tecnologia con le auto, ed è già in fabbrica proprio dove i veicoli vengono prodotti

XPeng non è solo una casa automobilistica emergente ma, seguendo le orme di Tesla, da cui ha spesso tratto ispirazione, si è allargata velocemente in altri settori. Il marchio che sta per arrivare anche in Italia (ve ne abbiamo parlato qui e anche qui), ha fatto velocemente enormi progressi nella robotica, tanto da presentare un prodotto già avanzato, il robot umanoide chiamato Iron.

Durante l'ultimo Salone di Shanghai l'azienda ha svelato maggiori dettagli. Iron è comandato dal chip proprietario di intelligenza artificiale Turing, ed è in grado di sfruttare l'interazione vocale, con conversazione naturale, e con pensiero logico. Riconosce l'ambiente circostante con un sistema che è mutuato dalla guida autonoma delle automobili XPeng, tanto che si chiama Eagle Eye, proprio come quello delle vetture.

Il sistema operativo è il Tianji AIOS, ed il tutto è in grado di supportare fino a 3.000 TOPS. A livello fisico Iron è una copia di un essere umano medio: alto 1,73 metri, con un peso di 70 kg, è in grado di camminare in maniera fluida, meglio di molti prodotti concorrenti, ed ha mani costruite in scala 1:1, con 22 gradi di libertà. Per il resto del corpo abbiamo 60 articolazioni e 200 gradi di libertà.

Il futuro di Iron è come assistente in varie attività, ma XPeng ha messo alla prova la sua versatilità in fabbrica, dove produce le sue auto. Per ora non ci sono molte immagini, se non qualche scatto fotografico, e una gif animata con un semplice movimento.