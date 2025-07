Il robot che corre più veloce di te (e sa usare l'avvitatore): ecco Robotera L7

Robotera, startup cinese spin-off dell'Università Tsinghua, ha ufficialmente lanciato il suo robot umanoide di nuova generazione, chiamato Robot L7. Con un'altezza di 171 cm e un peso di 65 kg, L7 rappresenta un significativo passo avanti nella robotica bipede ad alte prestazioni, grazie a una combinazione di velocità, precisione motoria e versatilità operativa.

Il progetto segna un doppio traguardo: l'integrazione di un'architettura "body + brain" per il controllo olistico del corpo e una struttura modulare che consente utilizzi specifici in ambito industriale e commerciale.

Il cuore meccanico dell'L7 risiede nei suoi motori a coppia elevata, capaci di generare fino a 400 N·m di picco. Questa potenza permette al robot di eseguire movimenti esplosivi come salti, rotazioni a 360° e corse fino a 14,4 km/h, prestazioni finora rare in robot a grandezza naturale. Con una velocità angolare massima di 25 rad/s, è in grado di ribilanciarsi in meno di 0,1 secondi per evitare cadute improvvise.

Grazie a un sistema quasi direct-drive accoppiato a un telaio modulare in lega d'alluminio aerospaziale e fibra di carbonio, l'L7 riduce perdite di potenza e ottimizza l'accuratezza nella gestione degli impatti, mantenendo un peso contenuto e una struttura compatta.

Oltre a capacità atletiche, L7 mostra un'eccezionale destrezza nella parte superiore del corpo. Il robot dispone di braccia bioniche a 7 assi, con una forza combinata fino a 20 kg, e mani a cinque dita a guida diretta con 12 gradi di libertà indipendenti. Questo sistema permette la manipolazione di oggetti delicati e compiti di precisione come l'uso di avvitatori, la scansione di codici a barre o la movimentazione di materiali leggeri.

La mano può aggiornare la propria configurazione 10 volte al secondo, garantendo reazioni rapide e adattabilità nei flussi produttivi. In ambito industriale, il robot può avvitare viti su interfacce inclinate o difficilmente accessibili, senza dover ruotare l'intero corpo.

Robotera ha progettato l'L7 con una configurazione modulare "full-body + upper-body". La parte superiore può essere utilizzata in scenari con spazi ridotti come linee di assemblaggio elettronico (versione M7), mentre il modello a corpo intero è pensato per performance dinamiche o servizi al pubblico.

Questa flessibilità consente un'adozione più economica in contesti diversificati, e ne aumenta la scalabilità nei settori logistico, manifatturiero e dei servizi.

Il robot integra un sistema di fusione multisensoriale per la percezione ambientale, combinando visione panoramica, sensori di profondità e posizionamento in tempo reale per una consapevolezza spaziale a 360°. La batteria è sostituibile a caldo, anche se la durata esatta non è ancora stata specificata.

Secondo Robotera, il controllo motorio dell'L7 è reso ancora più complesso dalla sua statura: ogni 10 cm aggiuntivi nella struttura comportano un raddoppio della complessità tecnica. Il superamento di queste barriere conferma la maturità del progetto per contesti reali.

Robotera ha già consegnato oltre 200 unità del L7 e ha in produzione centinaia di altri esemplari. Tra i clienti figurano nove tra le principali aziende tech mondiali, mentre istituzioni accademiche come MIT, Stanford e UC Berkeley utilizzano l'L7 per progetti di ricerca avanzata. Il 50% dei ricavi dell'azienda proviene oggi dai mercati di Nord America e Medio Oriente.

In parallelo, il modello precedente, STAR1, aveva già dimostrato capacità inedite, come l'utilizzo di bacchette per cucinare ravioli o versare vino, segnando un importante progresso nella destrezza robotica fine.

L7 si pone oggi tra i robot umanoidi più completi e avanzati. La sua capacità di unire agilità fisica, forza, precisione e adattabilità ne fa un potenziale punto di svolta per molteplici settori. Tuttavia, restano sfide importanti nell'integrazione con ambienti di lavoro umani e nella produzione su larga scala. La corsa all'umanoide perfetto, però, è appena iniziata - e Robotera sembra avere un vantaggio.