Google I/O 2025, inizia ufficialmente l'"era Gemini"

Google I/O 2025 è di fatto l'inaugurazione dell'"era Gemini": l'Intelligenza Artificiale dell'azienda di Mountain View è ora integrata in tutti i suoi 15 prodotti utilizzati da oltre mezzo miliardo di utenti. La società ha rilascato a marzo Gemini 2.5 Pro, e quest'oggi annuncia il nuovo modello Gemini 2.5 Flash che assumerà il ruolo di modello predefinito per combinare accuratezza, qualità e velocità di risposta.

Tra le novità si segnala Deep Think, integrato in Gemini 2.5 Pro, un modello di ragionamento avanzato. Google ha anche presentato nuovi strumenti creativi: Veo 3 e Imagen 4, gli ultimi modelli per la generazione di video e immagini. Per i creativi, è stato introdotto Flow, un nuovo strumento di produzione cinematografica basato sull'AI che permette di creare elementi narrativi (cast, location, oggetti, stili) utilizzando il linguaggio naturale, tutto in un unico ambiente.

L'integrazione dei modelli IA ai prodotti Google, sta trasformando questi ultimi in "agenti", capaci cioè di intraprendere azioni intelligenti per conto dell'utente, con il suo permesso, su una varietà di attività.

Project Mariner, lanciato lo scorso dicembre, include ora un sistema di agenti che può completare fino a dieci attività diverse contemporaneamente. Questi agenti possono simultaneamente aiutare gli utenti a cercare informazioni, effettuare prenotazioni, fare acquisti, condurre ricerche e molto altro ancora. Project Mariner comprende e naviga siti web complessi in tempo reale, automatizzando attività nel browser mantenendo l'utente in controllo. Google sta integrando le capacità agentiche di Project Mariner nella modalità AI di Google Search negli Stati Uniti, aiutando le persone a risparmiare tempo con attività come l'acquisto di biglietti per una partita di baseball.

Anche Project Astra viene integrato in Google Search negli Stati Uniti, consentendo agli utenti di conversare con Search su ciò che vedono in tempo reale utilizzando la fotocamera. Se si è bloccati su un progetto, basta toccare l'icona "Live" nella modalità AI, puntare la fotocamera, fare una domanda e ottenere una spiegazione, con collegamenti ad altre risorse da esplorare in maggior dettaglio.

La nuova esperienza di shopping nella modalità AI combina le capacità del modello Gemini con lo Shopping Graph di Google per aiutare gli utenti a navigare per ispirazione e scegliere prodotti che siano "adatti". Gli utenti possono vedere come un indumento appare su di loro e chiedere alla funzione di checkout agentico di effettuare l'acquisto quando il prezzo è giusto.

Un altro grande tema è quello della personalizzazione, resa possibile con la combinazione della conoscenza del mondo reale con le informazioni che gli utenti condividono sul loro mondo e sulla loro vita, ad esempio lo storico delle email, la cronologia di ricerca o le attività quotidiane. Questo consente all'IA di elaborare risposte più mirate e affini alle preferenze dell'utente. In quest'ottica l'obiettivo per l'app Gemini è quella di diventare un assistente IA universale capace di integrarsi (ovviamente dietro l'autorizzazione dell'utente) con i servizi Maps, Calendar, Tasks e Keep. La modalità AI offre ragionamento avanzato, multimodalità ed esplorazione più approfondita tramite domande di follow-up e link web. Ora offre anche suggerimenti personalizzati basati su ricerche passate o altre app Google, a partire da Gmail. Anche DeepResearch può essere ora "alimentata" con file privati da incrociare con dati pubblici, così da ottenere informazioni e spunti su misura per l'ambito contestuale dell'utente.

Google ha lanciato AI Overviews lo scorso anno all'I/O e ora la società ha comunicato un piano di espansione in oltre 200 mercati aggiuntivi e più di 40 nuove lingue. Con AI Overviews è possibile porre al motore di ricerca domande in linguaggio naturale ed ottenere risposte immediate e multimodali.