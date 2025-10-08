Glide: il bastone con AI per le persone non vedenti arriverà nel 2026, ecco come funziona

Glidance ha presentato Glide, un bastone intelligente per persone non vedenti che integra sensori, telecamera e intelligenza artificiale per guidare l'utente in autonomia, come un sistema di guida assistita.

La tecnologia può rappresentare una risorsa importantissima per le persone con disabilità. L'applicazione dell'intelligenza artificiale, inoltre, può fare la differenza, migliorando la qualità della vita grazie alla possibilità di incrementare l'efficienza dei dispositivi di sostegno.

Un esempio arriva dal nuovo progetto di Glidance, una startup americana che ha realizzato Glide, un bastone per persone non vedenti o ipovedenti che include, alla sua estremità, delle ruote e che può contare su vari sensori per la rilevazione delle informazioni e sull'integrazione dell'intelligenza artificiale.

Si tratta di un sistema simile, per certi versi, a quanto avviene con le auto a guida autonoma dove la combinazione di sensori per la raccolta di dati e di un sistema di elaborazione permette di guidare la vettura senza che il conducente abbia un ruolo attivo.

La tecnologia per assistere le persone non vedenti

Il video dimostrativo diffuso da Glidance chiarisce le potenzialità di Glide. Si tratta di una lunga demo che mostra il dispositivo affrontare varie situazioni, assistendo una persona non vedente durante uno spostamento in autonomia.

Glide ha un'asta telescopica regolabile in lunghezza e può contare su due ruote in gomma da 7,5 pollici. La dotazione include anche un altoparlante, un microfono e un sistema in grado di garantire un feedback aptico. C'è anche una telecamera per la rilevazione degli ostacoli, in un raggio di 15 metri. Glide è utilizzabile, naturalmente, anche all'aperto sotto la pioggia, pesa circa 3,5 chilogrammi e offre un'autonomia di circa 6 ore.

Il bastone può essere utilizzato in vari modi, con una modalità di funzionamento chiamata Directed che offre istruzioni passo passo all'utente, accompagnandolo come un vero e proprio navigatore. Nella maggior parte dei casi, però, è possibile utilizzare la modalità Freestyle che permette di effettuare spostamenti in autonomia, sfruttando le segnalazioni del bastone per rilevare ostacoli, attraversamenti stradali e altro.

Glidance prevede di lanciare il suo bastone intelligente nel corso della primavera 2026. Il prezzo di vendita sarà di 1.499 dollari, insieme a un canone mensile di 30 dollari per coprire gli aggiornamenti software e il software proprietario di intelligenza artificiale per la localizzazione.