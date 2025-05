È più forte dell'acciaio e arriva dal legno: Superwood è il materiale che cambierà tutto?

InventWood, startup statunitense nata all'interno dell'Università del Maryland, ha annunciato l'imminente avvio della produzione commerciale di Superwood, un materiale ingegnerizzato a base di legno che, secondo l'azienda, possiede una resistenza alla trazione superiore del 50% rispetto all'acciaio, pur risultando più leggero e con un impatto ambientale inferiore.

Il materiale è il risultato di un processo brevettato sviluppato nel 2018 dal professore di scienza dei materiali Liangbing Hu. La tecnica consiste in un trattamento chimico - basato su composti già utilizzati nell'industria alimentare e che prevede la bollitura del legno in una miscela di liscivia e solfito di sodio - in grado di rimuovere selettivamente alcune componenti del legno naturale e rafforzarne le fibre di cellulosa, aumentando i legami molecolari. Secondo l'azienda, il risultato è un materiale fino a 12 volte più resistente e 10 volte più duro rispetto al legno originale.

L'azienda ha dichiarato che la produzione inizierà nel terzo trimestre del 2025 presso un impianto situato a Frederick, nel Maryland. La prima fase sarà dedicata alla realizzazione di materiali per facciate di edifici commerciali e residenziali di fascia alta. L'obiettivo a lungo termine è estendere l'utilizzo del prodotto anche a componenti strutturali.

Superwood è resistente a fuoco, acqua, marcescenza e infestazioni, e mantiene l'aspetto naturale del legno. Può essere ulteriormente trattato con polimeri per applicazioni esterne come rivestimenti, tetti e pavimentazioni. L'azienda sostiene che il materiale, se impiegato su larga scala, potrebbe sostituire fino all'80% dell'acciaio oggi utilizzato nel settore edilizio e contribuire a ridurre le emissioni globali di anidride carbonica di oltre due miliardi di tonnellate.

Finora InventWood ha raccolto oltre 50 milioni di dollari in finanziamenti, inclusi 15 milioni in un recente round di Serie A. Il progetto ha ottenuto il supporto di enti pubblici, tra cui il Dipartimento dell'Energia e il Dipartimento della Difesa statunitensi, oltre a investitori privati orientati alla sostenibilità ambientale.

Nonostante le potenzialità dichiarate, l'adozione di nuovi materiali da costruzione richiede tempi lunghi, soprattutto nel caso di componenti strutturali. Il settore edile tende ad agire con cautela di fronte a materiali innovativi, anche alla luce di precedenti problematici nell'adozione di legno strutturale ingegnerizzato, come il crollo avvenuto alla Peavy Hall dell'Oregon State University.

Attualmente, la strategia di InventWood si concentra su impieghi non strutturali. Secondo il CEO Alex Lau, l'azienda punta a guadagnare progressivamente la fiducia del settore edile, con l'obiettivo di espandere in futuro l'uso del materiale anche agli elementi portanti degli edifici.