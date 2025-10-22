Centinaia di figure pubbliche, tra cui scienziati, religiosi e personalità del mondo tech e mediatico, hanno firmato una lettera promossa dal Future of Life Institute per chiedere una «proibizione» dello sviluppo di AI superintelligenti fino a quando non sarà garantita sicurezza e consenso pubblico

Un appello globale lanciato dal Future of Life Institute (FLI) sta scuotendo il mondo della tecnologia e della ricerca: centinaia di personalità pubbliche - tra cui i cosiddetti «padri fondatori dellintelligenza artificiale» Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio - hanno firmato la Statement on Superintelligence, una lettera che chiede un divieto immediato alla corsa verso la creazione di una superintelligenza artificiale. Il testo, estremamente conciso, invoca una proibizione sullo sviluppo della superintelligenza che non dovrebbe essere revocata finché non si raggiungerà un ampio consenso scientifico sulla sua sicurezza e controllabilità, accompagnato da un forte sostegno pubblico.

La presa di posizione nasce dalle preoccupazioni per il rapido avanzamento dell'AI. Secondo un recente sondaggio del FLI, fondato dal professore del MIT Max Tegmark, solo il 5% degli statunitensi è favorevole a uno sviluppo rapido e non regolato di tecnologie AI avanzate, mentre oltre il 73% sostiene la necessità di definire misure di regolamentazione robuste. Inoltre, circa il 64% ritiene che non si debbano costruire sistemi più intelligenti delluomo fino a quando non esisteranno prove concrete della loro sicurezza e controllabilità.

Tra i firmatari figurano figure di spicco della tecnologia e del business come Steve Wozniak, cofondatore di Apple, e Richard Branson, fondatore di Virgin, ma anche personalità religiose, mediatiche e del mondo dello spettacolo. A sottoscrivere lappello ci sono infatti lex stratega politico Steve Bannon, il conduttore radiofonico Glenn Beck, lattore Joseph Gordon-Levitt, il principe Harry e Meghan Markle, lex ammiraglio della Marina USA Mike Mullen, e il frate Paolo Benanti, consulente del Papa sui temi delletica dellintelligenza artificiale. Il documento è inoltre sostenuto da numerosi accademici e scienziati, fra cui Bengio e Hinton, entrambi insigniti del Nobel per linformatica (Turing Award) e riconosciuti come tra i pionieri dellAI moderna.

Nella nota diffusa dal FLI, Bengio, professore allUniversità di Montréal, ha dichiarato che i sistemi AI più avanzati potrebbero superare la maggior parte delle persone in quasi tutti i compiti cognitivi nel giro di pochi anni. Secondo il ricercatore, tali progressi potrebbero aprire nuove soluzioni a grandi sfide globali, ma comportano anche rischi significativi. Per avanzare in modo sicuro verso la superintelligenza dobbiamo determinare scientificamente come progettare sistemi di intelligenza artificiale che siano fondamentalmente incapaci di nuocere alluomo, sia per disallineamento che per uso malevolo. Bengio, che già nelle scorse settimane aveva lanciato un'allarme, ha inoltre sottolineato limportanza che il pubblico abbia un ruolo molto più forte nelle decisioni che plasmeranno il futuro collettivo dellumanità.

Il documento riconosce la superintelligenza come un obiettivo tecnico potenzialmente raggiungibile, pur se molti esperti ne dubitano o ritengono che sia ancora lontano. Tuttavia, la lettera non menziona un elemento cruciale: non è necessario attendere l'avvento dell'AI superintelligente perché emergano problemi concreti. Le tecnologie generative già esistenti, come chatbot, generatori di immagini e video deepfake, stanno infatti trasformando il mondo digitale, alimentando fenomeni di disinformazione, diffondendo contenuti illegali come la pornografia non consensuale e causando impatti psicologici e sociali gravi, tra cui crisi mentali, divorzi, e persino casi di autolesionismo e morte.

Degno di nota è anche chi ha scelto di non firmare. Mancano infatti i nomi di alcuni protagonisti assoluti del settore come Sam Altman (OpenAI), Mustafa Suleyman (Microsoft AI), Dario Amodei (Anthropic), David Sacks (coordinatore delle politiche IA e cripto della Casa Bianca) e Elon Musk (xAI). Questultimo aveva firmato nel 2023 una precedente lettera del FLI che chiedeva una pausa nello sviluppo di modelli più avanzati di GPT-4, un appello che rimase però inascoltato: GPT-5 è stato lanciato nellestate 2025. Anche Altman aveva sostenuto richieste simili in passato, rendendo la sua assenza da questa iniziativa particolarmente significativa.

Non è la prima volta che vengono diffusi appelli di questo tipo: dalla diffusione di ChatGPT nel 2022, sono apparse numerose lettere che chiedono di fermare temporaneamente lavanzata dellAI fino a quando non sarà assicurata unadeguata regolamentazione. Resta però da capire se anche questa avrà un impatto reale. Ciò che emerge chiaramente, tuttavia, è lampiezza delle posizioni politiche, religiose e culturali convergenti sullidea che lo sviluppo dellintelligenza artificiale debba avvenire in modo democratico e controllato, e non rappresentare una sorta di corsa al West digitale guidata solo dagli interessi di poche grandi aziende della Silicon Valley.

Molte persone desiderano strumenti di intelligenza artificiale potenti per scopi scientifici, medici o produttivi, ha commentato il cofondatore del FLI Anthony Aguirre. Ma la direzione intrapresa dalle aziende, quella di correre verso unAI più intelligente delluomo e progettata per sostituire le persone, è completamente fuori passo rispetto a ciò che la società, gli scienziati e i leader religiosi considerano sicuro o eticamente corretto. Aguirre ha concluso con una riflessione netta: Nessuno di coloro che sviluppano questi sistemi ha chiesto davvero allumanità se tutto questo sia accettabile. Noi labbiamo fatto  e la risposta è che non lo è.