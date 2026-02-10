Consumano il 30% in meno: arrivano i nuovi sistemi di riscaldamento al grafene

Repower Italia ed ESA NanoTech hanno annunciato una collaborazione per distribuire i sistemi di riscaldamento G-radiant Plug&Play basati su grafene. La tecnologia promette maggiore efficienza energetica e la riduzione dei consumi fino al 30%.

Repower Italia ed ESA NanoTech hanno annunciato una partnership strategica finalizzata alla diffusione sul mercato italiano dei sistemi di riscaldamento G-radiant Plug&Play, soluzioni sviluppate sfruttando le proprietà del grafene. L'accordo prevede la distribuzione dei prodotti attraverso la rete commerciale di Repower e il relativo canale e-commerce, con un focus particolare sul segmento business.

L'intesa tra le due realtà nasce con l'obiettivo di rendere più accessibili tecnologie di riscaldamento basate su materiali avanzati. Il grafene, noto per l'elevata conducibilità termica ed elettrica, viene impiegato per realizzare pannelli radianti e altre soluzioni che puntano a migliorare l'efficienza energetica. Secondo le aziende coinvolte, l'utilizzo di questo materiale consente una riduzione dei consumi fino al 30% rispetto ai sistemi tradizionali, oltre a garantire l'assenza di emissioni elettromagnetiche.

La linea G-radiant Plug&Play comprende soluzioni modulari progettate per differenti contesti applicativi. Tra questi figurano impianti destinati al settore residenziale, sistemi per uffici, negozi e spazi pubblici, oltre a installazioni per ambienti industriali come capannoni produttivi. Il portafoglio prodotti include pannelli radianti standard, pedane riscaldanti per postazioni di lavoro e soluzioni industriali come i pannelli W-radiant, pensati per integrarsi nei processi produttivi.

Dal punto di vista commerciale, Repower metterà a disposizione la propria infrastruttura distributiva, storicamente orientata al settore aziendale, con l'obiettivo di favorire l'adozione della tecnologia soprattutto in ambito professionale. L'azienda sottolinea come la diffusione di sistemi di riscaldamento più efficienti possa contribuire a migliorare il comfort negli ambienti lavorativi riducendo al contempo i consumi energetici.

ESA NanoTech, dal canto suo, evidenzia il ruolo della ricerca sui materiali avanzati nello sviluppo di soluzioni alternative ai sistemi di riscaldamento convenzionali. L'impiego del grafene consentirebbe infatti di superare alcuni limiti fisici dei materiali tradizionali, offrendo una maggiore resa termica a fronte di consumi inferiori. La collaborazione con Repower punta a favorire la scalabilità commerciale di queste tecnologie, ampliandone la diffusione sia tra le aziende sia nel settore domestico.

L'utilizzo di nanotecnologie applicate al riscaldamento rappresenta uno dei filoni di sviluppo che negli ultimi anni stanno attirando l'interesse del settore, anche grazie alla crescente attenzione verso il contenimento dei consumi e l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Non è un caso che una startup italiana abbia creato una vernice riscaldante al grafene e stia attirando interesse.