Come un iPhone: davvero si può fare il jailbreak a un caccia F-35?

Le dichiarazioni del segretario alla Difesa olandese Gijs Tuinman riaprono il dibattito sulla sovranità operativa europea legata all'F-35. Tra ipotesi di "jailbreak", dipendenza dagli aggiornamenti cloud statunitensi e assenza di un kill switch ufficiale, emergono i limiti tecnici e politici dell'autonomia europea nel settore della difesa.

Le dichiarazioni del segretario di Stato alla Difesa dei Paesi Bassi, Gijs Tuinman, hanno riacceso il dibattito sulla sovranità operativa europea rispetto ai sistemi d'arma statunitensi. In un'intervista a BNR Nieuwsradio, il ministro ha ipotizzato che il software dei caccia F-35 Lightning II possa essere modificato anche senza l'approvazione di Washington, arrivando a paragonare l'operazione al "jailbreak" di un iPhone.

La dichiarazione, formulata in modo informale, nasce da una domanda diretta sulla possibilità per l'Unione Europea di intervenire autonomamente sul sistema operativo del velivolo qualora venisse meno il supporto statunitense. Tuinman ha sottolineato la natura collaborativa del programma F-35, ricordando che diversi Paesi partner contribuiscono alla produzione – ad esempio il Regno Unito con i motori Rolls-Royce – ma non ha chiarito in che modo un'eventuale modifica indipendente potrebbe concretizzarsi.

Al di là delle dichiarazioni politiche, l'architettura tecnica del velivolo rende il tema particolarmente complesso. L'F-35 integra oltre 8 milioni di linee di codice, protette da sistemi di cifratura e progettate per operare in un ecosistema strettamente controllato. Il caccia non è soltanto una piattaforma hardware, ma un sistema interconnesso che dipende da una catena logistica e digitale gestita in larga parte dagli Stati Uniti.

Gli aggiornamenti software, la gestione della manutenzione, la logistica e i cosiddetti "Mission Data Files" - fondamentali per il riconoscimento delle minacce - transitano attraverso infrastrutture cloud controllate da Lockheed Martin. In assenza di accesso a tale rete, la piena operatività del velivolo potrebbe risultare compromessa anche senza l'esistenza di un ipotetico "kill switch", la cui presenza è stata più volte smentita ufficialmente.

Un ulteriore elemento è rappresentato dal modello di vendita. L'F-35 viene ceduto esclusivamente a governi nazionali tramite il programma statunitense Foreign Military Sales (FMS). Questo limita drasticamente la possibilità di analisi indipendenti e di ricerca su eventuali vulnerabilità, a differenza di quanto avviene con dispositivi di largo consumo.

Anche qualora fosse tecnicamente possibile intervenire sul software, un'azione di questo tipo potrebbe comportare la perdita del supporto ufficiale e degli aggiornamenti futuri, con ricadute dirette su sicurezza, interoperabilità e certificazioni operative. A differenza di uno smartphone, eventuali errori di programmazione su un sistema d'arma di questo livello potrebbero avere conseguenze economiche e operative di ampia portata.

Le parole del ministro olandese appaiono quindi più come provocatorie che concrete, e si inseriscono nel solco della riflessione europea sulla riduzione della dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti, dopo il raffreddamento dei rapporti con l'amministrazione guidata da Donald Trump. Negli ultimi mesi, il tema dell'autonomia strategica ha riguardato non solo l'ambito militare ma anche settori come semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud, con iniziative volte a rafforzare la filiera interna e il controllo dei dati.

Per i Paesi Bassi, la questione è ancora più rilevante: l'aeronautica nazionale basa interamente la propria componente di difesa / offesa aerea sull'F-35. L'eventuale esclusione dal circuito di supporto statunitense avrebbe un impatto diretto sulla capacità operativa della flotta.