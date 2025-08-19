Arriva la 'Superluna di Sangue' in Italia: quando e come osservare l'eclissi totale

Il 7 settembre 2025 segnerà una data imperdibile per gli appassionati di astronomia e per chiunque ami alzare lo sguardo al cielo nelle notti limpide. In quella domenica di fine estate, infatti, l'Italia sarà spettatrice privilegiata di una suggestiva eclissi totale di Luna , fenomeno che tingerà il disco lunare di sfumature rosse e bronzee, dando vita a quella che viene comunemente chiamata Luna di Sangue.

L'evento avrà una durata complessiva di circa cinque ore e mezza, ma la parte visibile dal nostro Paese comincerà con la Luna già in fase di totalità, quando il satellite naturale sorgerà basso sull'orizzonte orientale. A Roma, ad esempio, la Luna apparirà intorno alle 19:30, esattamente mentre entrerà nel massimo dell'eclissi. Il culmine del fenomeno è previsto alle 20:11, ben visibile da tutto lo Stivale, mentre la conclusione, con l'uscita dalla penombra terrestre, avverrà poco prima delle 23:00.

"Luna di Sangue": cos'è e perché è così attesa

Un'eclissi di Luna si verifica quando Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati: il nostro pianeta, interponendosi tra gli altri due corpi celesti, proietta la sua ombra sulla superficie lunare. A differenza del Sole, osservabile solo con protezioni durante le eclissi solari, la Luna può essere ammirata a occhio nudo in totale sicurezza . L'oscuramento non è uniforme: mentre la penombra rende il disco appena più scuro, la fase di totalità regala lo spettacolare effetto rosso. Questo accade perché l'atmosfera terrestre filtra e devia la luce solare, lasciando passare solo le lunghezze d'onda più calde.

Secondo l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, la particolarità di questa eclissi sarà la coincidenza con una Superluna , poiché il satellite si troverà vicino al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. L'effetto combinato darà quindi l'impressione di una Luna più grande e luminosa del solito, magnificamente velata di rosso.

Per godere appieno dello spettacolo sarà fondamentale scegliere attentamente il luogo di osservazione. Poiché la Luna sorgerà già durante la fase di totalità, restando piuttosto bassa sull'orizzonte nelle prime fasi, il consiglio è di posizionarsi in un'area elevata o comunque priva di ostacoli naturali e artificiali verso Est. Colline, litorali e terrazze panoramiche saranno le postazioni ideali.

Chi possiede un binocolo o un telescopio potrà apprezzare dettagli ancora più suggestivi, come le sfumature del colore sulla superficie lunare o il progressivo passaggio dall'ombra alla luce. Ma anche a occhio nudo l'esperienza resterà indimenticabile, specie se immortalata nelle fotografie con paesaggi, monumenti o profili urbani a fare da sfondo alla "Luna di Sangue".

Per chi non potrà seguire dal vivo il fenomeno, sarà possibile assistere all'eclissi anche online in diretta streaming. Il Virtual Telescope Project trasmetterà infatti una live streaming a partire dalle 19:45 ora italiana, permettendo a chiunque di non perdersi l'evento.

L'ultima eclissi totale di Luna visibile dall'Italia risale al 2022 e la prossima di simile portata si osserverà soltanto tra alcuni anni. Per questo motivo l'eclissi del 7 settembre 2025 rappresenta una grande occasione , che unisce rigore scientifico ed emozione collettiva. La speranza, come sempre, è che le condizioni meteo siano favorevoli, regalando cieli limpidi sopra lo Stivale.