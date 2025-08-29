Anche Microsoft si fa l'AI in casa: presentati due nuovi modelli proprietari

Microsoft AI svela i primi modelli sviluppati in casa: MAI-Voice-1, sintesi vocale rapidissima ed espressiva già in Copilot, e MAI-1-preview, foundation model MoE testato su LMArena e in rollout su casi testuali di Copilot, con cluster GB200 operativo

Microsoft AI annuncia due modelli proprietari: MAI-Voice-1, sistema di sintesi vocale altamente espressivo già integrato in Copilot Daily e Podcasts, e MAI-1-preview, primo foundation model interno in fase di test pubblico su LMArena e che anticipa le future funzionalità di Copilot.

I due modelli MAI di Microsoft rappresentano i primi passi di una strategia basata su modelli sviluppati in casa per creare unAI affidabile, utile e capace di comprendere le esigenze individuali, con lobiettivo dichiarato di mettere nelle mani delle persone strumenti in grado di farle raggiungere di più in modo responsabile e con una forte attenzione al prodotto applicato.

MAI-Voice-1 è un modello di generazione vocale lightning-fast in grado di produrre un minuto di audio in meno di un secondo su una singola GPU, con audio ad alta fedeltà ed espressività sia in scenari a singola sia a multi-voce; oggi alimenta Copilot Daily e Podcasts ed è disponibile anche in Copilot Labs con demo di espressività e storytelling.

Nel laboratorio Copilot è possibile provare funzioni creative come la narrazione interattiva scegli la tua avventura o la creazione di meditazioni guidate personalizzate, a dimostrazione della flessibilità del modello vocale nelle applicazioni consumer e didattiche basate su prompt semplici e controlli di voce e stile.

MAI-1-preview è un modello di tipo mixture-of-experts (cioè composto da un insieme di reti neurali più piccole specializzate su compiti e ambiti specifici) addestrato end-to-end, pre- e post-train su circa 15.000 GPU NVIDIA H100, progettato per eccellere nel seguire le istruzioni dell'utente e nella fornitura di risposte utili a query quotidiane, con unanteprima pubblica su LMArena per valutazioni comunitarie.

Nei prossimi settimane MAI-1-preview verrà attivato gradualmente su specifici casi duso testuali all'interno di Copilot per raccogliere feedback e iterare rapidamente, mantenendo un approccio mix-and-match che combina modelli interni, dei partner e innovazioni open source per ottimizzare risultati su scala. Oltre a LMArena, il modello è disponibile per tester di fiducia con possibilità di richiedere accesso API, in un percorso di raccolta dati duso che punta a identificare aree di forza e miglioramento con rilasci successivi annunciati come imminenti.

Microsoft AI ha poi illustrato una roadmap di compute avanzata con il cluster GB200 di nuova generazione già operativo e una struttura organizzativa snella e veloce, sostenuta da collaborazioni con team di prodotto in grado di portare i modelli a miliardi di utenti, con un invito aperto a nuovi talenti.