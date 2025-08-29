Google, NVIDIA e Bill Gates puntano sull'energia infinita: 863 milioni per la fusione

Commonwealth Fusion Systems (CFS) ha chiuso un nuovo round di finanziamento da 863 milioni di dollari, sostenuto da NVIDIA, Google, Bill Gates e altri investitori globali. Le risorse serviranno a completare il reattore dimostrativo Sparc e ad avviare lo sviluppo di Arc, la prima centrale a fusione commerciale prevista in Virginia nei prossimi anni.

Commonwealth Fusion Systems (CFS), startup statunitense specializzata in energia da fusione nucleare, ha annunciato la chiusura di un round Series B2 da 863 milioni di dollari, con una lista di partecipanti che include grandi nomi come NVIDIA, Google, Breakthrough Energy Ventures e Bill Gates.

L'operazione porta il totale raccolto dall'azienda a quasi 3 miliardi di dollari. Si tratta del finanziamento più rilevante tra le realtà deep tech ed energia dal precedente round da 1,8 miliardi concluso da CFS nel 2021.

Secondo l'amministratore delegato e cofondatore Bob Mumgaard, l'obiettivo è accelerare la transizione dalla fase sperimentale alla commercializzazione della fusione, trasformandola in un'infrastruttura industriale concreta. Il capitale sarà impiegato per completare Sparc, il reattore dimostrativo attualmente in costruzione vicino a Boston, e per proseguire lo sviluppo della centrale Arc, che sorgerà in Virginia a partire dal 2027-2028.

Sparc, un reattore di tipo tokamak basato su magneti superconduttori ad alta temperatura, sarà acceso nel 2026 e punta a raggiungere l'obiettivo del "breakeven scientifico" entro il 2027, ossia produrre più energia di quanta ne serva per avviare la reazione. Pur non essendo destinato a immettere elettricità in rete, Sparc è un passaggio cruciale per validare la tecnologia.

Il progetto successivo, Arc, sarà invece il primo impianto commerciale di CFS. In collaborazione con Dominion Energy e con Google (che ha già firmato un accordo per acquistare 200 MW di capacità dalla futura centrale), l'azienda punta a immettere energia da fusione nella rete nei primi anni '30.

Il nuovo round ha visto la partecipazione di investitori storici - tra cui Breakthrough Energy Ventures, Emerson Collective, Eni, Google, Tiger Global, Khosla Ventures ed Eric Schmidt - e di nuovi soggetti come Counterpoint Global (Morgan Stanley), Stanley Druckenmiller, NVIDIA NVentures, Neva SGR (Intesa Sanpaolo), oltre a un consorzio di 12 aziende giapponesi guidate da Mitsui e Mitsubishi.

Secondo CFS, questa ampia base di investitori non solo garantirà il capitale necessario, ma sarà anche strategica per la creazione della catena di fornitura e per la futura industrializzazione della tecnologia.

La sfida resta enorme: Arc sarà un impianto "first of a kind", con costi di realizzazione di diversi miliardi di dollari, e la complessità fisica e ingegneristica della fusione lascia spazio a incognite. Tuttavia, il sostegno di grandi investitori tecnologici e finanziari evidenzia la crescente fiducia nel fatto che la fusione nucleare possa diventare, entro pochi decenni, una fonte pulita, sicura e praticamente illimitata di energia.