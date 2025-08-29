Google, NVIDIA e Bill Gates puntano sull'energia infinita: 863 milioni per la fusione
Commonwealth Fusion Systems (CFS) ha chiuso un nuovo round di finanziamento da 863 milioni di dollari, sostenuto da NVIDIA, Google, Bill Gates e altri investitori globali. Le risorse serviranno a completare il reattore dimostrativo Sparc e ad avviare lo sviluppo di Arc, la prima centrale a fusione commerciale prevista in Virginia nei prossimi anni.di Manolo De Agostini pubblicata il 29 Agosto 2025, alle 08:36 nel canale Scienza e tecnologia
Commonwealth Fusion Systems (CFS), startup statunitense specializzata in energia da fusione nucleare, ha annunciato la chiusura di un round Series B2 da 863 milioni di dollari, con una lista di partecipanti che include grandi nomi come NVIDIA, Google, Breakthrough Energy Ventures e Bill Gates.
L'operazione porta il totale raccolto dall'azienda a quasi 3 miliardi di dollari. Si tratta del finanziamento più rilevante tra le realtà deep tech ed energia dal precedente round da 1,8 miliardi concluso da CFS nel 2021.
Secondo l'amministratore delegato e cofondatore Bob Mumgaard, l'obiettivo è accelerare la transizione dalla fase sperimentale alla commercializzazione della fusione, trasformandola in un'infrastruttura industriale concreta. Il capitale sarà impiegato per completare Sparc, il reattore dimostrativo attualmente in costruzione vicino a Boston, e per proseguire lo sviluppo della centrale Arc, che sorgerà in Virginia a partire dal 2027-2028.
Sparc, un reattore di tipo tokamak basato su magneti superconduttori ad alta temperatura, sarà acceso nel 2026 e punta a raggiungere l'obiettivo del "breakeven scientifico" entro il 2027, ossia produrre più energia di quanta ne serva per avviare la reazione. Pur non essendo destinato a immettere elettricità in rete, Sparc è un passaggio cruciale per validare la tecnologia.
Il progetto successivo, Arc, sarà invece il primo impianto commerciale di CFS. In collaborazione con Dominion Energy e con Google (che ha già firmato un accordo per acquistare 200 MW di capacità dalla futura centrale), l'azienda punta a immettere energia da fusione nella rete nei primi anni '30.
Il nuovo round ha visto la partecipazione di investitori storici - tra cui Breakthrough Energy Ventures, Emerson Collective, Eni, Google, Tiger Global, Khosla Ventures ed Eric Schmidt - e di nuovi soggetti come Counterpoint Global (Morgan Stanley), Stanley Druckenmiller, NVIDIA NVentures, Neva SGR (Intesa Sanpaolo), oltre a un consorzio di 12 aziende giapponesi guidate da Mitsui e Mitsubishi.
Fusione nucleare: CFS inizia l'assemblaggio del tokamak SPARC
Secondo CFS, questa ampia base di investitori non solo garantirà il capitale necessario, ma sarà anche strategica per la creazione della catena di fornitura e per la futura industrializzazione della tecnologia.
La sfida resta enorme: Arc sarà un impianto "first of a kind", con costi di realizzazione di diversi miliardi di dollari, e la complessità fisica e ingegneristica della fusione lascia spazio a incognite. Tuttavia, il sostegno di grandi investitori tecnologici e finanziari evidenzia la crescente fiducia nel fatto che la fusione nucleare possa diventare, entro pochi decenni, una fonte pulita, sicura e praticamente illimitata di energia.
Non può esistere alcuna fonte di energia che sia infinita altrimenti avremmo creato un motore a moto perpetuo.
Lo so è una precisazione pallosa e rompo i coglioni ma non tutti hanno la preparazione per capire che è un modo di dire e c'è chi poi realmente crede che si possa creare energia infinita con la fusione.
non sara infinita ma è virtualmente illimitata e pulita quindi alla fine per l'utente comune che non sa ne leggere ne scrivere è come fosse infinita
No, non è nemmeno "virtualmente illimitata". Ammesso che e ancora è tutto da dimostrare si arrivi a un reattore a fusione commerciale e che produce energia da fusione con un bilancio positivo l'energia prodotta sarà in termini "umani". Immaginarsi numeri stratosferici della serie abbiamo creato un piccolo sole è fantascienza.
Il sole produce una quantità di energia enorme anche in virtù del fatto che è appunto enorme.
A volte ci dimentichiamo che anche solo per volume il sole equivale a 110 volte la terra e questo senza tener minimamente conto della densità.
Quindi una centrale a fusione realistica sarà una buona fonte di energia ma niente di nemmeno lontanamente illimitato o virtualmente illimitato.
Sia chiaro con ciò fare ricerca in tal senso non sto dicendo che è inutile. La centrale a fusione risolve tanti altri problemi primo fra tutti il fatto di poterla alimentare con elementi comuni in natura e il non produrre scorie rilevanti quindi la ricerca ha assolutamente senso e ipoteticamente un giorno potrà arrivare a livelli di efficienza per cui il bilancio energetico sarà comunque interessante ma è bene non confondere l'idea fantascientifica della fusione che libera quantità di energia assurda perché è irrealistico.
lo dicono i ricercatori che la stanno sviluppando che è virtualmente illimitata mi limito a cirarti loro, se non ne sanno loro ne sappiamo noi?
Investendo cifre ben più consistenti di soli 863 milioni che per loro sono briciole. Centinaia di miliardi per le IA in cui è ancora tutto da dimostrare la validità di investimenti così colossali e le briciole per la cosa principale, quella che fa andare anche le IA, cioè l'energia?
Direi bene, bravi, bis, ed anche tris.
Presumo, perché non posso sapere dove l'hai letto e il contesto che intendano virtualmente illimitata, nel senso non di quantità prodotta istantaneamente ma che essendo l'idrogeno uno degli elementi più comuni dell'universo un ipotetico reattore a fusione potrebbe continuare a produrre energia per una eternità.
Però per esserne certo dovrei leggere l'articolo a cui ti riferisci.
Eh hai detto niente... guarda che la crescita di efficienza del fotovoltaico è ormai piuttosto difficile e sfruttarlo in altro modo a oggi è piuttosto impegnativo.
Soprattutto per non avere l'intermittenza servirebbero strutture spaziali in grado di produrre energia e inviarla a tempo senza risentire della rotazione terrestre. Teoricamente fattibile, praticamente a oggi fantascienza.
Sia chiaro io per primo ho fatto il fotovoltaico ma è una goccia nell'oceano e di notte smette di funzionare...
Sfruttare intensivamente il solare vuol dire estese superfici coperte con pannelli, oggi giustamente ci si ci lamenta del territorio sottratto dalla cementificazione quando succedono delle catastrofi naturali...
I pannelli richiedono tanto materiale per la loro realizzazione e successivo smaltimento, e quindi automaticamente inquinamento inevitabile.
Inoltre i raggi del sole non sono costanti e disponibili 24/24, quindi si necessita di costose ed inquinanti forme di conservazione dell'energia prodotta in più di giorno e quando c'è il sole forte, batterie o altro tipo di accumulatori. Altro spreco di risorse ed inquinamento.
Solare sì ovviamente non si può pensare che possa essere la forma di energia definitiva, perlomeno non nei nostri territori. Forse nel Sahara
