3I/ATLAS astronave aliena? Gli scienziati smontano le presunte anomalie: è solo una cometa
Il corpo interstellare 3I/ATLAS, indicato da Avi Loeb come possibile astronave aliena, mostra in realtà caratteristiche pienamente compatibili con quelle di una cometa. Le "anomalie" citate dall'astrofisico, dai livelli di nichel alla polarizzazione della luce, trovano spiegazioni naturali secondo gli esperti di scienze planetarie.di Manolo De Agostini pubblicata il 11 Novembre 2025, alle 06:11 nel canale Scienza e tecnologia
Le presunte anomalie del corpo celeste 3I/ATLAS, indicate da Avi Loeb come possibili indizi di origine artificiale, trovano spiegazioni naturali convincenti. Gli esperti di scienze planetarie sottolineano che le caratteristiche osservate - pur insolite - rientrano nella varietà tipica del comportamento delle comete, specialmente quelle di origine interstellare.
Negli ultimi mesi, Loeb, professore di astrofisica ad Harvard e noto per le sue ipotesi sugli oggetti interstellari, ha sostenuto che 3I/ATLAS presenterebbe un insieme di dieci anomalie tali da suggerire una probabilità del 40% che si tratti di un veicolo alieno. Tuttavia, la comunità scientifica ha reagito con fermezza, spiegando che tutte le presunte incongruenze sono perfettamente compatibili con la fisica e la chimica delle comete.
Le osservazioni mostrano chiaramente una chioma e una coda, composte dai gas e dalle polveri tipiche dei nuclei cometari in fase di riscaldamento. 3I/ATLAS si sta comportando come ci si aspetta da un corpo ghiacciato che si avvicina al Sole: aumenta di luminosità, sviluppa getti di materiale e mostra una composizione in evoluzione.
Secondo gli scienziati, l'unico motivo per cui l'oggetto è diventato oggetto di speculazioni è proprio l'interpretazione di Loeb. Senza di essa, verrebbe semplicemente classificato come una cometa interstellare, la terza mai osservata dopo 1I/'Oumuamua e 2I/Borisov.
Molti dei comportamenti definiti "anomali" da Loeb sono comuni tra le comete. Gli astronomi ricordano che "nessuna cometa è uguale a un'altra": possono differire per composizione, polarizzazione della luce, quantità di acqua o metalli rilevati, e perfino per la presenza o meno di una coda visibile.
3I/ATLAS proviene da un altro sistema stellare e viaggia a una velocità molto più elevata delle comete della Nube di Oort: queste condizioni spiegano naturalmente le sue peculiarità.
Molte delle analisi statistiche proposte da Loeb sono state definite metodologicamente errate. Alcune presunte "coincidenze", come l'allineamento con il piano eclittico o la vicinanza al punto di origine del celebre segnale radio "Wow!", derivano da calcoli eseguiti a posteriori e non da previsioni scientificamente valide.
Anche la presunta "abbondanza anomala" di nichel, l'insolita polarizzazione della luce e la rapidità dell'aumento di luminosità non costituiscono prove di artificialità. Si tratta, piuttosto, di comportamenti limite all'interno di ciò che è già noto per altre comete.
Per ora, dunque, 3I/ATLAS resta ciò che la maggior parte della comunità astronomica riconosce: una cometa interstellare dalle caratteristiche insolite, ma perfettamente naturali.
