3I/ATLAS astronave aliena? Gli scienziati smontano le presunte anomalie: è solo una cometa

Le presunte anomalie del corpo celeste 3I/ATLAS, indicate da Avi Loeb come possibili indizi di origine artificiale, trovano spiegazioni naturali convincenti. Gli esperti di scienze planetarie sottolineano che le caratteristiche osservate - pur insolite - rientrano nella varietà tipica del comportamento delle comete, specialmente quelle di origine interstellare.

Negli ultimi mesi, Loeb, professore di astrofisica ad Harvard e noto per le sue ipotesi sugli oggetti interstellari, ha sostenuto che 3I/ATLAS presenterebbe un insieme di dieci anomalie tali da suggerire una probabilità del 40% che si tratti di un veicolo alieno. Tuttavia, la comunità scientifica ha reagito con fermezza, spiegando che tutte le presunte incongruenze sono perfettamente compatibili con la fisica e la chimica delle comete.

Le osservazioni mostrano chiaramente una chioma e una coda, composte dai gas e dalle polveri tipiche dei nuclei cometari in fase di riscaldamento. 3I/ATLAS si sta comportando come ci si aspetta da un corpo ghiacciato che si avvicina al Sole: aumenta di luminosità, sviluppa getti di materiale e mostra una composizione in evoluzione.

Secondo gli scienziati, l'unico motivo per cui l'oggetto è diventato oggetto di speculazioni è proprio l'interpretazione di Loeb. Senza di essa, verrebbe semplicemente classificato come una cometa interstellare, la terza mai osservata dopo 1I/'Oumuamua e 2I/Borisov.

Molti dei comportamenti definiti "anomali" da Loeb sono comuni tra le comete. Gli astronomi ricordano che "nessuna cometa è uguale a un'altra": possono differire per composizione, polarizzazione della luce, quantità di acqua o metalli rilevati, e perfino per la presenza o meno di una coda visibile.

3I/ATLAS proviene da un altro sistema stellare e viaggia a una velocità molto più elevata delle comete della Nube di Oort: queste condizioni spiegano naturalmente le sue peculiarità.

Molte delle analisi statistiche proposte da Loeb sono state definite metodologicamente errate. Alcune presunte "coincidenze", come l'allineamento con il piano eclittico o la vicinanza al punto di origine del celebre segnale radio "Wow!", derivano da calcoli eseguiti a posteriori e non da previsioni scientificamente valide.

Anche la presunta "abbondanza anomala" di nichel, l'insolita polarizzazione della luce e la rapidità dell'aumento di luminosità non costituiscono prove di artificialità. Si tratta, piuttosto, di comportamenti limite all'interno di ciò che è già noto per altre comete.

Per ora, dunque, 3I/ATLAS resta ciò che la maggior parte della comunità astronomica riconosce: una cometa interstellare dalle caratteristiche insolite, ma perfettamente naturali.