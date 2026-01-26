200 droni capaci di pianificare attacchi multipli in autonomia: la Cina presenta la guerra del futuro

In una presentazione pubblica, l'Esercito Popolare di Liberazione cinese ha mostrato un nuovo sistema militare per i droni senza pilota: uno sciame di 200 velivoli capaci di pianificare e portare a termine attacchi multipli in autonomia

L'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese ha mostrato attraverso la TV nazionale le capacità raggiunte dalla tecnologia militare dei droni. Nella dimostrazione, un singolo operatore controllava uno sciame da circa 200 velivoli ad ala fissa lanciati da diversi veicoli di terra.

Il veicolo è in grado di lanciare 48 droni ad ala fissa in modo coordinato. Una volta in volo, ogni unità comunica con le altre grazie a algoritmi intelligenti distribuiti, permettendo allo sciame di volare in formazioni precise e di suddividere i compiti in modo autonomo. Le funzioni dimostrate includono ricognizione multi-obiettivo e operazioni di attacco simultanee.

"Ogni drone è equipaggiato con un algoritmo intelligente. Attraverso l'interconnessione e la negoziazione autonoma, possono assembrare un potente e collaborativo sciame intelligente. Basta una singola persona per controllare uno sciame di oltre 200 droni ad ala fissa lanciati simultaneamente da veicoli diversi" ha spiegato Xiang Xiaojia, ricercatore alla National University of Defence Technology’s School of Intelligent Science.

È interessante notare che, come riporta il South China Morning Post, "lo sciame" è dotato di un sistema anti-jamming contro le interferenze. Laddove i droni dovessero perdere il collegamento con l'operatore, saranno in grado di proseguire l'incarico e dividersi i compiti in autonomia. In sintesi, questo sistema dimostra una capacità di adattamento dei velivoli che gli consente di portare a termine attacchi su obiettivi multipli e ricognizioni su vaste aree, anche senza alcun intervento umano.

Si tratta di un grosso passo avanti rispetto alla presentazione del 2021 allo Zhuai Air Show durante il quale il PLA mostrò lo Swarm I (il veicolo di terra deputato al lancio) per le ricognizioni, ma con il controllo dell'operatore.

Tutto ciò si aggiunge alle tecnologie anticipate nel 2024, all'esordio dello Swarm II con il quale l'esercito mostrò la capacità dei droni di trasportare carichi multipli come sensori, munizioni e altri moduli con una velocità massima di 100 km/h e un'autonomia di oltre un'ora. Parallelamente, inoltre, si stanno svolgendo i test in mare della prima nave anfibia "porta-droni", ovvero una piattaforma di lancio marina che consentirebbe ai droni di colpire bersagli ben distanti dalla centrale operativa, oltre i confini nazionali.

Inutile dire che Pechino non è l'unica a lavoro sulla "guerra moderna". Russia e Ucraina già fanno ampio utilizzo dei droni nelle operazioni militari, mentre gli Stati Uniti stanno sviluppando droni stampati in 3D.

Parallelamente, accelera lo sviluppo anche delle contromisure: gli USA sono al lavoro su un jet capace di intercettarli e abbatterli direttamente in volo, mentre sul finire dello scorso anno il produttore EOS ha presentato Apollo, un dispositivo laser capace di eseguire oltre 200 ingaggi con una singola carica.