PlayStation Pulse Elevate: i primi altoparlanti wireless di SIE promettono di rivoluzionare il gaming desktop

Sony amplia la gamma di accessori PlayStation con i Pulse Elevate, primi altoparlanti wireless dedicati al gaming. Compatibili con PS5, PC e dispositivi mobili, offrono audio iperrealistico, microfono AI con riduzione del rumore per la chat, bassa latenza e massima personalizzazione

Sony Interactive Entertainment amplia la propria gamma di accessori PlayStation con il lancio dei Pulse Elevate, i primi altoparlanti wireless sviluppati dallazienda e pensati specificamente per il gaming desktop. Annunciati durante lo State of Play, i nuovi speaker rappresentano unevoluzione dellesperienza sonora già offerta con le cuffie Pulse Elite e gli auricolari Pulse Explore.

Il sistema è stato progettato per integrarsi perfettamente con PS5, PC e Mac, ma si distingue anche per la versatilità: grazie alla batteria ricaricabile, gli altoparlanti possono essere utilizzati in mobilità con PlayStation Portal o con un qualsiasi altro dispositivo in grado di trasmettere l'audio via Bluetooth.

Dal punto di vista tecnico, ogni unità è dotata di driver magnetici planari, tecnologia utilizzata dagli studi di registrazione, che consente di riprodurre un suono iperrealistico nellambito dellintero spettro di frequenze udibili. Questo significa che verranno riprodotte le sonorità esattamente come concepite dagli sviluppatori, che sia su console o PC.

Naturalmente, su PS5 questa caratteristica si combina con il sistema Tempest 3D AudioTech che garantisce un soundstage più ampio e un posizionamento dei segnali audio più preciso. I woofer integrati contribuiscono a restituire bassi profondi e un panorama sonoro più ampio.

Un ulteriore elemento di rilievo è il microfono incorporato nellaltoparlante destro, che utilizza un sistema di rimozione del rumore basato sullintelligenza artificiale per filtrare i suoni indesiderati. In sintesi, sarà possibile giocare con gli altoparlanti, ma senza che i nostri interlocutori vengano disturbati dai suoni di sottofondo poiché la voce del giocatore verrà isolata e trasmessa in modo cristallino.

Per una connessione a bassa latenza, Sony ha integrato negli altoparlanti PlayStation Link, un piccolo dongle USB-C da connettere al PC o alla console. Allo stesso tempo, però, è possibile riprodurre simultaneamente l'audio da una fonte Bluetooth in modo da gestire, ad esempio, separatamente il volume di gioco e quello della musica, senza rinunciare all'ascolto di uno dei due.

Infine, gli utenti potranno personalizzare lesperienza sonora. I Pulse Elevate sono dotati di controlli integrati per il volume e sono progettati per essere posizionati sia in verticale che in orizzontale. Inoltre, sia gli utenti PC che quelli PlayStation, potranno gestire autonomamente l'equalizzazione, seppur l'applicazione per PC sarà disponibile solo successivamente al lancio.

In conclusione, si tratta di una soluzione decisamente interessante per chi desidera precisione e qualità del suono, ma senza indossare le cuffie e senza rinunciare alla chat vocale. Una proposta che forse gran parte dei giocatori su scrivania attendevano da tempo.

I nuovi altoparlanti saranno disponibili a partire dal prossimo anno. Al momento, l'azienda non ha condiviso una finestra di lancio precisa né il prezzo.