Black Friday anticipato: monitor da gaming a prezzi stracciati con sconti clamorosi fino al 70% su QHD, 240Hz, OLED e Mini LED

Il Black Friday arriva in anticipo con una raffica di offerte sui monitor da gaming: modelli QHD ad alta frequenza, FHD ultraveloci, curvi immersivi, OLED 360Hz e i mostri ultrawide come Odyssey G9 e Neo G9. Abbiamo raccolto i migliori sconti del momento, con una breve descrizione tecnica per ciascun monitor

Il Black Friday arriva in anticipo e il settore monitor non fa eccezione, con una valanga di sconti che copre praticamente ogni fascia: dai modelli entry-level dedicati agli eSport, fino alle soluzioni professionali per chi cerca massima immersione o colori perfetti per il gaming competitivo. Ecco i monitor che oggi offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.

Samsung Odyssey G5 e Lenovo Legion R27qe: i QHD ad alta fluidità che non svuotano il portafoglio

Samsung Odyssey G5 (32") è un monitor pensato per chi vuole fare un salto di qualità rispetto al classico Full HD. Il pannello da 32 pollici offre una resa visiva più ampia e dettagliata, grazie alla definizione QHD. La tecnologia VA assicura un contrasto profondo e una buona immersione nelle scene più scure, mentre la frequenza elevata regala un movimento fluido, ideale per giochi d'azione e open world. Una soluzione solida per portare il proprio setup a un livello superiore, oggi a un gran prezzo.

Questo modello, un Lenovo Legion R27qe, punta invece sulla qualità del pannello IPS, che permette colori più uniformi e angoli di visione migliori. Il refresh rate molto alto lo rende particolarmente adatto ai giocatori competitivi, che vogliono percepire ogni movimento con la massima reattività. È un monitor versatile, adatto tanto al gaming quanto alla produttività, grazie anche alla diagonale più compatta e gestibile sulla scrivania.

Samsung G4, KOORUI 24-27" e Samsung S36GD: i migliori FHD per chi vuole velocità e budget contenuto

Samsung Odyssey G4 (25") punta tutto sulla rapidità. Il pannello IPS garantisce colori vividi e precisi, mentre la frequenza molto elevata lo rende perfetto per chi gioca a titoli veloci come sparatutto o battle royale. Lo stand regolabile permette inoltre di trovare la posizione ideale, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo.

Ecco un monitor semplice e leggero, perfetto per chi cerca una soluzione economica ma comunque scattante. Grazie alla tecnologia IPS la resa cromatica è piacevole, mentre la frequenza maggiorata regala un gameplay più fluido rispetto ai classici 60Hz. Ottimo come primo monitor da gaming o come schermo secondario. Le nuove soluzioni cinesi stanno abbassando considerevolmente i prezzi nel settore dei monitor, spesso fornendo caratteristiche simili ai modelli più blasonati e addirittura i medesimi pannelli.

La curvatura dona un tocco di immersione in più a questo pannello, mentre il formato Full HD lo rende una scelta bilanciata per chi vuole un grande schermo senza esagerare con il budget. Lo scorrimento delle immagini è fluido, perfetto per chi cerca unesperienza più avvolgente ma accessibile.

Pensato per i giocatori competitivi che vogliono una grande diagonale senza perdere rapidità. Il pannello offre colori pieni e un'ottima uniformità, mentre la frequenza molto alta cattura ogni dettaglio delle scene più veloci. Un prodotto ben equilibrato per chi punta tutto sulla velocità.

Un modello estremamente economico, con un pannello curvo che migliora la percezione della profondità. È un monitor essenziale ma piacevole, adatto tanto al gaming leggero quanto ad attività quotidiane. Il design compatto lo rende perfetto anche per scrivanie piccole.

LG 27G640A e Lenovo Y27qf-30: quando il QHD spinge al massimo la velocità

LG UltraGear 27G640A (27") è un monitor progettato per chi vuole unesperienza premium. Il pannello IPS QHD combina colori intensi, luminosità elevata e una fluidità eccezionale. La frequenza altissima lo rende un'arma perfetta per i giochi competitivi, mentre gli speaker integrati e la porta USB-C aggiungono un tocco di versatilità che lo rende ottimo anche per il lavoro.

Questo modello si rivolge a chi cerca una risposta immediata, con un pannello IPS che punta su reattività estrema. Anche qui la frequenza di aggiornamento è elevatissima e il design regolabile permette di adattarlo facilmente a qualsiasi postazione. Una scelta eccellente per chi vuole un mix di qualità e performance.

LG UltraGear 34G630A: lultrawide che cambia il modo di giocare

Samsung Odyssey OLED G6: il re della reattività

L'esperienza ultrawide è difficile da abbandonare una volta provata, e questone è la riprova. Un modello curvo che aumenta il campo visivo e rende ogni gioco più cinematografico. Il pannello offre una fluidità notevole, mentre la risoluzione più estesa è perfetta anche per il multitasking. Una scelta ideale per chi vuole immergersi completamente nelle sessioni di gioco.

Un monitor che rappresenta il meglio dell'OLED nel gaming competitivo, sommato alle garanzie che solo il marchio Samsung Odyssey può dare. I neri assoluti e il contrasto infinito rendono ogni scena spettacolare, mentre la reattività quasi immediata offre un vantaggio notevole nei titoli più veloci. La frequenza elevatissima completa un prodotto destinato ai giocatori più esigenti.

Samsung Odyssey G9 e Neo G9: gli ultrawide estremi per chi vuole tutto

Samsung Odyssey G9 è pensato per chi vuole trasformare completamente la propria postazione. L'enorme schermo curvo avvolge la vista e sostituisce di fatto due monitor affiancati. Ottimo per simulazioni, giochi di guida e per chi vuole un campo visivo superiore a tutto ciò che un pannello tradizionale può offrire.

Il massimo oggi disponibile nel panorama dei monitor da gaming. Il pannello Mini LED gestisce con precisione la luminosità, mentre limmensa risoluzione consente un livello di dettaglio che ridefinisce limmersione. È un monitor per pochi, ma rappresenta uno dei picchi assoluti della tecnologia attuale.