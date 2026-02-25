AMD, NVIDIA, Apple, Qualcomm e...la CIA: l'incontro segreto del 2023 per contrastare la dipendenza da Taiwan

Un briefing riservato tra intelligence USA e CEO di Apple, Nvidia, AMD e Qualcomm ha acceso i riflettori sulla dipendenza da TSMC e dalla produzione taiwanese di chip. Washington spinge per la produzione domestica con il CHIPS Act, ma i costi più elevati e la mancanza di competenze limitano il passaggio

Secondo un'inchiesta condotta dal New York Times, nel 2023 la CIA avrebbe organizzato un incontro segreto su richiesta dell'allora Segretario al Commercio Gina Raimondo in una struttura protetta della Silicon Valley. Stando alle informazioni condivise, avrebbero partecipato alla tavola rotonda il direttore della CIA William Burns, la direttrice dell'intelligence statunitense Avril Hainesm e alcuni dei nomi più influenti della Silicon Valley come: Tim Cook, CEO di Apple; Jensen Huang, CEO di NVIDIA; Lisa Su, CEO di AMD; e Cristiano Amon, CEO di Qualcomm.

Al centro del confronto ci sarebbero stati i piani militari della Cina su Taiwan e le implicazioni per la filiera globale dei chip avanzati. Secondo quanto emerso, dopo l'incontro Tim Cook avrebbe confidato di dormire "con un occhio aperto", reazione a una crescente preoccupazione per la stabilità dell'area asiatica.

La vulnerabilità principale riguarda la forte dipendenza da TSMC, che produce circa il 90% dei chip più avanzati al mondo, inclusi tutti i SoC proprietari di Apple per iPhone, iPad e Mac. Le linee produttive taiwanesi restano il riferimento per i nodi litografici più evoluti, mentre gli impianti statunitensi attualmente operativi utilizzano tecnologie indietro di almeno una generazione rispetto a quelle disponibili sull'isola.

Un report confidenziale commissionato nel 2022 dalla Semiconductor Industry Association ha stimato che la perdita dell'accesso ai chip taiwanesi provocherebbe una contrazione dell'11% del PIL statunitense, con uno scenario paragonabile alla peggiore crisi economica del Novecento. Un'analisi Bloomberg di gennaio 2024 ha quantificato in oltre 10 trilioni di dollari il costo potenziale di un conflitto per l'economia globale.

L'amministrazione Biden ha inserito la dipendenza da Taiwan tra le principali fragilità strategiche del Paese. Il risultato è stato il CHIPS and Science Act del 2022, che prevede 50 miliardi di dollari in sussidi federali per sostenere la costruzione di impianti produttivi negli USA.

In una fase iniziale, diverse aziende hanno mostrato cautela nell'impegnarsi ad acquistare chip prodotti sul territorio americano. I semiconduttori realizzati negli Stati Uniti presentano costi superiori di oltre il 25% rispetto a quelli fabbricati a Taiwan, a causa di spese più elevate per materiali, manodopera e autorizzazioni.

La situazione però ha iniziato a cambiare. Apple ha annunciato un piano di investimenti da 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti, con fondi destinati anche a sostenere TSMC e altri produttori di chip. L'azienda di Cupertino ha inoltre avviato incontri tecnici approfonditi con Intel per valutare le capacità manifatturiere del gruppo americano.

Nel frattempo, TSMC ha raggiunto un accordo con l'amministrazione Trump che prevede investimenti per circa 165 miliardi di dollari negli Stati Uniti, inclusi terreni per almeno cinque nuovi stabilimenti nell'area di Phoenix, Arizona. Proprio da questo impianto è uscito il primo chip per l'intelligenza artificiale prodotto negli USA per Nvidia.

Tuttavia, sul fronte del know-how, il governo taiwanese è stato più che chiaro. Proprio due settimane fa a esprimersi sull'argomento è stata la vicepresidente Cheng Li-chiun, la quale ha chiarito che gli stabilimenti al di fuori di Taiwan opereranno con nodi produttivi almeno di due generazioni precedenti a quello più avanzato che, invece, rimarrà saldamente confinato all'isola.