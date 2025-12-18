Un bug di iOS rende rosse le foto presenti sullo smartphone: la 'colpa' è di Android

Un bug di iOS 26 colpisce l'app Foto: alcune immagini scattate con smartphone Android vengono visualizzate con una dominante rossa. Il problema è legato ai metadati e non danneggia i file. In attesa del fix di Apple, c'è una soluzione

Tra le "curiosità" della settimana per il mondo tech c'è spazio anche per uno strano bug che, nonostante sia stato segnalato da alcuni giorni, non trova ancora una soluzione. Il problema si verifica in iOS 26 e, in particolare, all'interno dell'app Foto e solo per le foto scattate da smartphone Android.

Le foto diventano rosse?

Il bug in questione riguarda la visualizzazione delle foto scattate da uno smartphone Android tramite l'app Foto degli iPhone. Quando si visualizza una foto in questo modo, infatti, l'immagine diventerà rossa, come se vi fosse stato applicato un filtro in post produzione.

Alla base del problema c'è, chiaramente, un bug legato al modo in cui iOS "legge" i metadati delle foto scattate da uno smartphone Android. Quest'errore si traduce in una riproduzione errata dell'immagine sullo schermo.

Il bug non riguarda tutti gli utenti di iOS ma appare solo in alcuni casi. Al momento, l'unico filo che unisce le segnalazioni è proprio rappresentato dal fatto che le immagini visualizzate in rosso sono state scattate da uno smartphone Android.

Per risolvere il problema bastano pochi secondi. Bisogna andare su Modifica > Ripristina e confermare l'operazione, dopo aver aperto la visualizzazione della foto "rossa" all'interno dell'applicazione del proprio smartphone Apple. Da segnalare che il filtro rosso viene visualizzato soltanto una volta aperta l'immagine mentre la miniatura presente in galleria non viene in alcun modo modificata.

Il bug è legato solo al modo con cui l'immagine viene visualizzata e non danneggia in alcun modo il file originale. Nel corso delle prossime settimane, Apple dovrebbe rilasciare un aggiornamento per risolvere il problema. In attesa del fix, è sufficiente seguire la procedura indicata per eliminare il bug.