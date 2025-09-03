Apple ha realizzato un nuovo assistente AI ma gli utenti non lo potranno usare

Apple ha sviluppato un nuovo assistente AI chiamato Asa che, però, non sarà rilasciato al pubblico ma servirà ad aiutare gli addetti alla vendita nei suoi negozi: ecco i dettagli

Apple sta avendo qualche problema nello sviluppo della nuova versione di Siri. Nel frattempo, però, l'azienda di Cupertino ha realizzato un nuovo assistente AI chiamato Asa. Questo nuovo strumento, però, non sarà accessibile a tutti e non lo vedremo sugli iPhone e sui Mac in vendita.

Asa, che potrebbe essere un acronimo di Apple Sales, sarà integrato nell'app SEED utilizzata dai dipendenti dei negozi Apple come strumento di supporto alla vendita. Il nuovo tool AI potrebbe già essere accessibile ai dipendenti che, sfruttando l'intelligenza artificiale, avranno modo di incrementare l'efficienza della loro attività.

L'AI aiuta a vendere prodotti Apple

Apple, naturalmente, non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale sul progetto Asa ma in rete sono già disponibili alcune informazioni. Il nuovo assistente AI sarà, infatti, integrato nell'applicazione SEED e potrà essere utilizzato a vari scopi, diventando il nuovo "AI assistant for Apple sales".

L'assistente dovrebbe avere una profonda conoscenza sul mondo Apple e, in particolare, sull'ecosistema di prodotti e servizi dell'azienda. Di conseguenza, gli addetti dei negozi di Cupertino potranno utilizzare Asa sia per offrire un supporto migliore ai clienti che per migliorare le proprie competenze.

Apple is adding an AI chatbot to a 2nd app.



After adding the beta feature to the Support app earlier this month, Apple is now testing Asa - the "AI assistant for Apple sales" inside its retail training app, SEED.



Employees can use Asa to help sell Apple products to customers. pic.twitter.com/78Sozcw2MV  Aaron (@aaronp613) August 31, 2025

Asa è, quindi, uno strumento formativo ma può operare come un vero e proprio chatbot AI, andando a recuperare informazioni in pochi secondi e aiutando gli addetti alle vendite nel loro lavoro quotidiano.

Per il momento, non ci sono informazioni in merito alle tecnologie utilizzate per lo sviluppo dell'assistente. Ricordiamo che Apple sarebbe in trattativa con Google per utilizzare la sua AI e sta valutando diverse soluzioni alternative a quelle disponibili internamente per migliorare le funzionalità di Apple Intelligence.

La notizia, oltre a fornirci un interessante dietro le quinte sul mondo Apple, conferma come l'azienda sia sempre più concentrata sull'AI come strumento da mettere a disposizione degli utenti ma anche come sistema per migliorare le proprie attività, anche durante la fase di vendita dei prodotti, assistendo il marketing.