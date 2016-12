Descrizione

Iperius Remote (freeware) è un software di controllo remoto ideale per lavorare da remoto, per la teleassistenza ad un desktop remoto e anche per fare videoconferenze da remoto.

Con la sua facilità di configurazione, affidabilità e leggerezza, si pone come un’ottima alternativa a prodotti più conosciuti come Logmein , Ammyy , Teamviewer e altri. L’installazione e la configurazione sono immediate, basta scaricare e lanciare l’eseguibile per accedere ad un computer ovunque ci si trovi ed iniziare a lavorare come se si fosse lì.

Iperius Remote fa un uso efficiente della larghezza di banda garantendo prestazioni elevate, velocità nella trasmissione dei dati e un’esperienza utente ottimizzata. Puoi fornire supporto ad uno o più utenti contemporaneamente, arrivando fino a 15 sessioni di controllo remoto simultanee.

Un altro aspetto fondamentale è quello della sicurezza. Iperius Remote è trasparente per i firewall, fornisce un sistema di criptazione, mediante algoritmo AES a 256 bit, per far sì che ogni informazione scambiata con l’esterno possa essere decifrata soltanto dal reale destinatario e non da eventuali malintenzionati.

Altre caratteristiche di prodotto: