The Grand Tour 2026: ecco chi saranno i tre nuovi presentatori dopo Clarkson, Hammond e May

Prime Video ha deciso di riaccendere i motori di The Grand Tour e ha confermato la produzione di una nuova stagione che vedrà la luce nel corso dell'anno. Si tratta di un ritorno atteso che porta con sé un cambiamento radicale nella formazione: Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May hanno ceduto il passo a tre nuove figure provenienti dal mondo digitale e dall'intrattenimento alternativo.

I nomi scelti per raccogliere questa eredità televisiva sono Francis Bourgeois, James Engelsman e Thomas Holland. La decisione di puntare su profili così diversi tra loro suggerisce la volontà di esplorare nuove dinamiche narrative. Bourgeois, divenuto celebre a livello globale per il suo entusiasmo contagioso verso il mondo ferroviario e le sue sessioni di trainspotting, si rivela essere anche un insospettabile appassionato di motori. Al suo fianco troveremo due volti noti su YouTube grazie al successo del loro canale Throttle House, dove hanno costruito una solida reputazione testando e recensendo veicoli con uno stile ironico e competente.

Prime Video conferma The Grand Tour 2026 con tre nuovi presentatori

I tre conduttori saranno protagonisti di sei episodi che promettono di mantenere intatto lo spirito del franchise: grandi avventure, tanta potenza e risate assicurate. Il format prevede viaggi attraverso terreni impegnativi in diverse parti del globo, con l'obiettivo di rispondere a domande sul mondo dell'auto che spaziano dal serio al deliziosamente assurdo.

L'atmosfera che si respira tra i nuovi protagonisti sembra già carica della giusta dose di autoironia, fondamentale per chi si appresta a confrontarsi con un passato tanto ingombrante. Francis Bourgeois ha commentato l'incarico con una metafora sportiva decisamente particolare, ammettendo che iniziare sarà un po' "imbarazzante": una situazione che potrebbe causare qualche vescica iniziale, ma che promette di trasformarsi in uno spettacolo interessante.

Dello stesso tenore sono le dichiarazioni dei suoi compagni di viaggio. Thomas Holland non ha usato mezzi termini nel descrivere la responsabilità di sostituire il trio originale, affermando scherzosamente che, alla notizia del reboot dello show, il suo primo pensiero è stato che "solo un idiota" avrebbe accettato il lavoro di sostituire lo storico trio composto da Clarkson, Hammond e May. James Engelsman, dal canto suo, ha sottolineato come la collaborazione decennale con Holland nella realizzazione di filmati sulle auto avesse bisogno di un elemento nuovo, che potrebbe essere proprio Bourgeois.

La produzione è stata affidata a Studio Lambert, una realtà consolidata nel panorama televisivo britannico. Il compito sarà quello di gestire la transizione e confezionare un prodotto che sappia parlare sia ai fan storici che a una nuova generazione di spettatori, mantenendo l'equilibrio tra la competenza tecnica e l'intrattenimento puro che ha reso famoso il marchio. Le riprese porteranno il nuovo team in giro per il mondo, mettendo alla prova non solo le vetture, ma anche la chimica di questo inaspettato equipaggio.