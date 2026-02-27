Scrapling, l'arma segreta di OpenClaw: 200.000 download e sfida aperta a Cloudflare

Un nuovo strumento open source chiamato Scrapling è finito al centro di un acceso dibattito nel mondo della sicurezza web e dell'intelligenza artificiale. Sviluppato in Python e compatibile con diversi agenti AI, Scrapling si è diffuso rapidamente tra gli utenti di OpenClaw, l'agente IA diventato popolare nelle passate settimane, grazie alla sua capacità di aggirare sistemi anti-bot come Cloudflare Turnstile. Da quando è stato distribuito pubblicamente, lo strumento ha totalizzato oltre 200.000 download.

🚨 OpenClaw just got an unfair advantage over every other AI agent on the internet.



It's called Scrapling and it scrapes undetectable, adaptive websites without breaking when they update their structure.



No bot detection. No selector maintenance. No Cloudflare nightmares. pic.twitter.com/4gJjC7IZGP  Hasan Toor (@hasantoxr) February 23, 2026

Scrapling si propone come un motore di scraping adattivo, in grado di operare senza che i siti bersaglio lo rilevino come bot, senza richiedere la manutenzione dei selettori CSS e senza incorrere nei blocchi imposti da Cloudflare. Nei giorni scorsi, post virali su X ne hanno promosso l'utilizzo in abbinamento a OpenClaw: "OpenClaw dice a Scrapling cosa estrarre, Scrapling gestisce lo stealth". Gli sviluppatori che lo hanno testato riportano prestazioni fino a 774 volte più veloci rispetto a BeautifulSoup con Lxml, con supporto a sessioni asincrone per lo scraping parallelo.

Cloudflare è già corsa ai ripari: la società aveva già bloccato versioni precedenti di Scrapling, ma si è trovata a dover sviluppare rapidamente un nuovo set di contromisure per l'iterazione più recente.



Il caos del memecoin e le polemiche

🚨 Scrapling v0.4.1 is here



I have never imagined this version of Scrapling to do so well like that, and all this feedback from the community 🙏



Yesterday, Scrapling was #1 on GitHub's trending list across all programming languages, and this update is my way of saying thanks! pic.twitter.com/0BBxCO05LF  Karim Shoair (@D4Vinci1) February 27, 2026

L'improvvisa notorietà di Scrapling ha attirato anche gli speculatori del panorama delle criptovalute: nel giro di pochi giorni è stato lanciato il token $Scrapling sulla piattaforma Pump.Fun. Karim Shoair, che si dichiara unico sviluppatore di Scrapling, ha inizialmente pubblicato post relativi al memecoin su X, salvo cancellarli una volta compresa la natura speculativa dell'operazione. Il token ha conosciuto un'impennata durata circa cinque ore, per poi crollare rapidamente non appena gli utenti hanno liquidato le proprie posizioni.

A seguito dell'episodio speculativo, l'account non ufficiale GitHub Projects Community, che conta oltre 300.000 follower su X, ha rimosso i post in cui aveva segnalato Scrapling e ha preso pubblicamente le distanze dal progetto, precisando di non supportare né promuovere asset crypto o attività di trading.

La vicenda rappresenta l'ultimo tassello di un dibattito più ampio sul rapporto tra agenti AI autonomi e il diritto dei proprietari di siti web a controllare l'accesso ai propri contenuti. I modelli linguistici di grandi dimensioni sono stati addestrati su enormi corpus di dati web raccolti tramite scraping su larga scala: in un certo senso, gli utenti di Scrapling non fanno che replicare su scala individuale ciò che i grandi laboratori di AI hanno già fatto. Negli ultimi anni, i proprietari di siti hanno moltiplicato le protezioni anti-bot, e aziende come Cloudflare hanno intensificato le proprie attività per contrastare bot sempre più sofisticati.

E' pur vero, però che gli agenti AI e gli strumenti autonomi si stanno rapidamente configurando come elementi predominanti nel futuro del web. La stessa Cloudflare si è detta favorevole a costruire "un internet amichevole sia per gli agenti che per gli esseri umani", a patto che vengano rispettate le volontà dei proprietari dei siti.