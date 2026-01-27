La Francia si prepara a essere il primo paese europeo a vietare i social ai minori di 15 anni

La camera bassa francese ha approvato una legge per vietare i social ai minori di 15 anni. Il testo, sostenuto da Macron, attende il voto del Senato. Se approvato, la Francia sarebbe il primo paese europeo a introdurre un simile divieto

La Francia si avvicina a diventare il primo paese europeo a vietare l'uso dei social network agli adolescenti sotto i 15 anni. Lunedì l'Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, ha approvato una proposta di legge con 130 voti favorevoli e 21 contrari. Il testo è stato presentato dalla deputata Laure Miller, esponente di Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron, che ha sostenuto apertamente l'iniziativa definendola un "passo molto importante" per la tutela dei minori.

Il provvedimento deve ora essere esaminato dal Senato, dove si prevede un voto entro la fine di febbraio. Se approvata definitivamente, la legge renderebbe la Francia il secondo paese al mondo a introdurre un divieto di questo tipo, dopo l'Australia, dove a dicembre è entrato in vigore il divieto dei social per i minori di 16 anni, e il primo in Europa.

La proposta nasce dalle raccomandazioni di una commissione parlamentare che ha analizzato l'impatto dei social media sulla vita dei più giovani. Secondo il rapporto, piattaforme come TikTok, Snapchat e Instagram possono esporre i minorenni a rischi significativi, tra cui il bullismo online, la diffusione di contenuti violenti e una maggiore vulnerabilità psicologica. Oltre al divieto dei social, il testo prevede anche l'estensione del divieto di utilizzo degli smartphone nelle scuole superiori. In Francia, l'uso dei telefoni è già proibito dal 2018 per gli studenti tra gli 11 e i 15 anni, anche se sono previste eccezioni per strumenti educativi come enciclopedie online e piattaforme di apprendimento.

Su richiesta del presidente Macron, il governo ha attivato una procedura legislativa accelerata, che prevede una sola lettura del testo in ciascuna camera. L'obiettivo è far entrare in vigore la legge già a settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico. L'ex primo ministro Gabriel Attal, oggi leader di Renaissance all'Assemblea nazionale, ha spiegato che le piattaforme social avrebbero tempo fino al 31 dicembre successivo per disattivare gli account già esistenti ma non più consentiti.

Il dibattito resta però aperto. Molti esperti riconoscono una correlazione tra l'uso intensivo dei social network e il peggioramento della salute mentale degli adolescenti, ma sottolineano che non è stato dimostrato un rapporto di causa-effetto diretto. Per questo, alcuni ritengono più efficace promuovere un uso consapevole e responsabile delle piattaforme, piuttosto che imporre un divieto totale.

Anche diverse associazioni per i diritti dei minori hanno espresso perplessità. Nove organizzazioni francesi hanno chiesto al parlamento di concentrarsi maggiormente sulle responsabilità delle piattaforme digitali. Dubbi sono stati sollevati anche dall'ex prima ministra Élisabeth Borne, secondo cui sarebbe prioritario garantire il rispetto del divieto di smartphone già in vigore nelle scuole medie.