Iran, il regime prolunga il blocco di internet per altri 2 mesi? Sarebbe il più lungo della storia

L'Iran verso il prolungamento del blackout di internet

Secondo alcune fonti, l'Iran avrebbe deciso di mantenere il blackout internet nazionale almeno fino al, il Capodanno persiano che si celebra intorno al 20 marzo. La notizia è arrivata da IranWire che ha citato la portavoce governativa

Lo shutdown, iniziato l'8 gennaio, ha superato le 180 ore secondo NetBlocks, superando il record del 2019 e diventando il terzo più lungo al mondo dopo Sudan e Mauritania. Colpiti 92 milioni di persone, con solo servizi interni come banche parzialmente ripristinati, mentre l'accesso internazionale resta bloccato per nascondere la repressione delle proteste.

Le manifestazioni, partite a fine 2025 per crisi economica e restrizioni, hanno visto oltre 600 proteste in 88 città, con almeno 2.000 morti, anche se alcuni rapporti parlano di 12.000 vittime durante il blackout. L'Autorità sta utilizzando munizioni letali, con l'ONU che ha tenuto un'emergenza su richiesta USA. Recentemente anche la cantante Madonna ha espresso solidarietà su Instagram, condannando secoli di mancanza di libertà per le donne iraniane.

Intanto, nelle ultime ore, il monarca in esilio, Reza Pahlavi, ha delineato un piano post-regime: fine nucleare militare, riconoscimento di Israele, normalizzazione USA e apertura economica. Il leader in esilio Reza Pahlavi descrive i piani per un 'Iran libero',

Starlink come arma dei dissidenti

Migliaia di terminali Starlink stanno tenendo online gli attivisti, trasmettendo video di spari e ricerche di corpi, nonostante il jamming militare simile a quello russo in Ucraina.

🚨 BREAKING: @elonmusk has opened Starlink for free use in Iran and ordered leadership to bypass the regime's jamming attempts at all costs.



Reports indicate Israeli Deputy Minister @almog_cohen08 and businessman @DoviFrances1 were instrumental in the process.#MIGA @PahlaviReza  Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Teheran ha reso illegali i dispositivi, confiscandoli e disturbando i segnali GPS.