Iran, il regime prolunga il blocco di internet per altri 2 mesi? Sarebbe il più lungo della storia
L'Iran vuole prolungare lo spegnimento totale di internet oltre le 170 ore, già terzo caso più lungo al mondo, mentre le proteste anti-governo causano migliaia di morti. Gli attivisti usano Starlink contrabbandati contro jamming militare, tra piani di Pahlavi e tensioni internazionali.di Lorenzo Tirotta pubblicata il 16 Gennaio 2026, alle 14:46 nel canale Web
Starlink
L'Iran verso il prolungamento del blackout di internet
Lo shutdown, iniziato l'8 gennaio, ha superato le 180 ore secondo NetBlocks, superando il record del 2019 e diventando il terzo più lungo al mondo dopo Sudan e Mauritania. Colpiti 92 milioni di persone, con solo servizi interni come banche parzialmente ripristinati, mentre l'accesso internazionale resta bloccato per nascondere la repressione delle proteste.
Le manifestazioni, partite a fine 2025 per crisi economica e restrizioni, hanno visto oltre 600 proteste in 88 città, con almeno 2.000 morti, anche se alcuni rapporti parlano di 12.000 vittime durante il blackout. L'Autorità sta utilizzando munizioni letali, con l'ONU che ha tenuto un'emergenza su richiesta USA. Recentemente anche la cantante Madonna ha espresso solidarietà su Instagram, condannando secoli di mancanza di libertà per le donne iraniane.
Intanto, nelle ultime ore, il monarca in esilio, Reza Pahlavi, ha delineato un piano post-regime: fine nucleare militare, riconoscimento di Israele, normalizzazione USA e apertura economica. Il leader in esilio Reza Pahlavi descrive i piani per un 'Iran libero',
Starlink come arma dei dissidenti
Migliaia di terminali Starlink stanno tenendo online gli attivisti, trasmettendo video di spari e ricerche di corpi, nonostante il jamming militare simile a quello russo in Ucraina.
🚨 BREAKING: @elonmusk has opened Starlink for free use in Iran and ordered leadership to bypass the regime's jamming attempts at all costs. Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026
Reports indicate Israeli Deputy Minister @almog_cohen08 and businessman @DoviFrances1 were instrumental in the process.#MIGA @PahlaviReza
Teheran ha reso illegali i dispositivi, confiscandoli e disturbando i segnali GPS.
meglio parlare quindi di come si può aggirare il blocco,
un argomento tecnologicamente valido,
se si aggira il blocco, comunque è sottinteso che un blocco internet c'è
tranne che si voglia censurare la notizia del blocco :
in linea con la teo-tiranno-oligo-crazzia, ovvio
ah ecco, allora si va sul tecnico .... ah bè allora ....
tu non sei in cerca dell'argomento tecnico quindi?
silenzio completo allora?
a me risulta che i mezzi sono più importanti in casi come questo, di censura
Si in un forum di altro genere però.
A questo punto perchè non discutiamo del caso crans montana ?
