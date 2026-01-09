Iran isolato dal mondo: internet azzerata per fermare le proteste, Starlink entra in campo contro il blackout del regime

Il regime iraniano spegne internet e telefoni durante le maxi proteste contro caro-vita e guida religiosa. Contemporaneamente, Starlink viene aperto gratuitamente in Iran su richieste provenienti da Israele, con l'ordine di aggirare a ogni costo i tentativi di disturbo di Teheran

Il regime iraniano ha imposto un blackout quasi totale di internet e pesanti restrizioni sulle linee telefoniche mentre le proteste anti-governative continuano a crescere in tutto il Paese. Monitoraggi indipendenti descrivono un crollo della connettività a livello nazionale, con NetBlocks, Cloudflare e altre società di cybersicurezza che parlano di una vera e propria interruzione coordinata dei collegamenti digitali.

La stretta sui collegamenti digitali coincide con il dodicesimo giorno consecutivo di manifestazioni, con grandi raduni segnalati a Teheran, Esfahan, Shiraz, Kermanshah e in varie città di provincia. Alcuni video diffusi prima del blackout mostrano mercati chiusi, serrande abbassate e cortei che scandiscono slogan contro la guida suprema Ali Khamenei e contro l'intero sistema della Repubblica islamica.

Alla base della nuova ondata di proteste ci sono collasso economico, inflazione fuori controllo e crollo del rial, con il malcontento sociale che si è trasformato rapidamente in contestazione politica aperta contro il regime. Le manifestazioni più recenti sono state alimentate dagli appelli dellerede in esilio Reza Pahlavi, che ha invitato la popolazione a scendere nelle strade, affacciarsi alle finestre e far sentire la propria voce a un'ora prestabilita.

Secondo le ricostruzioni dei media internazionali, il blackout di internet è scattato proprio nella fascia oraria indicata da Pahlavi, quando cori e canti di protesta hanno iniziato a diffondersi in diversi quartieri di Teheran e in altre città. Fonti citate dalla BBC e da vari analisti sottolineano che le autorità iraniane adottano sistematicamente il taglio della connettività ogni volta che prevedono proteste di ampia portata o eventi considerati destabilizzanti.

Le autorità hanno rivendicato la scelta parlando di una misura di sicurezza nazionale mentre i cortei vengono indicati come azioni orchestrate da "nemici esterni", con implicito riferimento a Israele. La chiusura delle reti digitali riduce drasticamente la capacità di organizzare cortei, coordinare gli spostamenti e documentare in tempo reale gli scontri con le forze di sicurezza, che in vari casi hanno già provocato vittime e numerosi arresti.

Oltre al blocco di internet, i report indicano problemi seri anche sulle linee telefoniche fisse e mobili, con chiamate verso l'estero spesso impossibili e collegamenti interni instabili o assenti. Gli esperti parlano di una strategia a più livelli che colpisce sia la navigazione via browser sia i servizi di messaggistica, social network e telefonia tradizionale.

In questo contesto, sui social circola un annuncio esplosivo: Elon Musk avrebbe aperto Starlink all'uso gratuito in Iran. L'imprenditore di origini sudafricane, secondo le ricostruzioni avrebbe ordinato ai vertici dell'azienda di bypassare ad ogni costo i tentativi di disturbo elettronico messi in campo dal regime. Secondo le stesse fonti, il vice ministro israeliano Almog Cohen e l'imprenditore Dovi Frances avrebbero avuto un ruolo chiave nel processo dopo aver sollecitato il via libera all'attivazione del servizio per sostenere i manifestanti iraniani.

🚨 BREAKING: @elonmusk has opened Starlink for free use in Iran and ordered leadership to bypass the regime's jamming attempts at all costs.



Reports indicate Israeli Deputy Minister @almog_cohen08 and businessman @DoviFrances1 were instrumental in the process.#MIGA @PahlaviReza  Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Diversi articoli di stampa israeliani e internazionali descrivono contatti recenti tra Almog Cohen e Dovi Frances, con quest'ultimo in dialogo diretto con Musk per valutare la fattibilità tecnica dell'accesso a Starlink in Iran durante il blackout. Le stesse ricostruzioni ricordano precedenti episodi in cui Starlink era stato già attivato in Iran durante interruzioni della rete, con Teheran impegnata a contrastare l'ingresso di terminali e apparecchiature sul territorio.

Intanto sui social, l'hashtag #MIGA accompagna messaggi che salutano l'intervento di Starlink come un modo per "rendere di nuovo grande" il movimento iraniano, spesso accostando l'iniziativa al nome di Reza Pahlavi e alla sua chiamata alla mobilitazione nazionale.