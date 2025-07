Delta Air Lines, fine delle tariffe fisse: l'IA calcolerà quanto sei disposto a pagare

Delta Air Lines sta sperimentando un sistema di pricing dinamico basato sull'intelligenza artificiale per stabilire i prezzi dei biglietti aerei in modo personalizzato. L'obiettivo è massimizzare i profitti offrendo a ciascun passeggero un prezzo ritagliato sulle sue abitudini di spesa. La strategia solleva preoccupazioni su equità e trasparenza.

Delta Air Lines ha avviato un'importante trasformazione nel modo in cui calcola il prezzo dei propri biglietti aerei. La compagnia statunitense punta sull'intelligenza artificiale per passare da tariffe fisse a prezzi completamente dinamici, personalizzati per ciascun passeggero. L'obiettivo dichiarato è chiaro: massimizzare la redditività offrendo a ogni viaggiatore un prezzo "su misura", determinato in tempo reale da un sistema algoritmico che analizza una vasta gamma di dati.

La nuova strategia, già in fase sperimentale con il 3% dei biglietti, dovrebbe arrivare a coprire il 20% delle tariffe entro la fine del 2025. Nel lungo periodo, Delta punta a un abbandono completo delle tariffe tradizionali. Come ha spiegato Glen Hauenstein, presidente della compagnia, si tratta di una "riorganizzazione completa del nostro sistema di prezzo". Il sistema utilizza la piattaforma sviluppata da Fetcherr, una startup israeliana già attiva con altre compagnie come Virgin Atlantic e WestJet.

Il sistema IA agisce come un "super analista" operativo 24 ore su 24. Incrocia dati relativi alla domanda prevista, disponibilità di posti, informazioni sui voli concorrenti e persino dettagli legati all'utente, come la cronologia degli acquisti, la geolocalizzazione, o l'orario della prenotazione. L'obiettivo è capire qual è il prezzo massimo che ogni singolo utente è disposto ad accettare, senza superare la soglia oltre cui potrebbe decidere di rinunciare all'acquisto.

Non si tratta di una novità assoluta. Il settore aereo utilizza da anni logiche tariffarie complesse e variabili - basti pensare alle differenze tra chi prenota con largo anticipo e chi acquista all'ultimo momento. Tuttavia, finora si trattava di criteri noti e in gran parte equi, applicati indistintamente a tutti. Con l'integrazione dell'IA, il sistema diventa estremamente opaco: due passeggeri seduti uno accanto all'altro potrebbero pagare cifre molto diverse, sulla base di parametri invisibili e non verificabili.

L'iniziativa ha già suscitato reazioni controverse. Alcuni osservatori definiscono il sistema un esempio di "prezzo dinamico intelligente", altri parlano apertamente di "pricing predatorio". Secondo Justin Kloczko di Consumer Watchdog, "questi sistemi cercano di capire quanto siamo disposti a pagare, arrivando di fatto a hackerare il nostro cervello".

Anche la politica si è mossa. Il senatore statunitense Ruben Gallego ha commentato duramente la strategia di Delta su X, parlando di una tecnica finalizzata a "spremere i passeggeri fino all'ultimo centesimo" e accusando la compagnia di minare il principio di concorrenza leale.

Delta ha dichiarato che il sistema rispetta le normative statunitensi, che vietano pratiche discriminatorie basate su sesso o etnia, ma ha evitato di fornire dettagli su come vengano garantite trasparenza e supervisione nell'elaborazione dei prezzi.

Secondo alcuni analisti, la scelta di Delta potrebbe diventare un modello per l'intero settore. Se i risultati economici si confermeranno positivi, è probabile che anche altre compagnie aeree adotteranno approcci simili. Fetcherr, l'azienda che fornisce la tecnologia, sta infatti cercando di espandersi anche in altri settori del turismo, tra cui hotel, crociere e autonoleggi.

L'esperto di marketing Matt Britton ha sintetizzato bene l'impatto di questa evoluzione: "Il prezzo che vediamo non è più una tariffa universale, ma quello che l'algoritmo ritiene accetteremo". Un cambio di paradigma che, pur promettendo efficienza per le aziende, solleva interrogativi profondi sulla trasparenza e sull'equità percepita da parte dei consumatori.