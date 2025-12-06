Russia, i cani randagi diventano hotspot Wi-Fi: il progetto divide esperti e animalisti

A Ekaterinburg è nata 'Lai-Fi', progetto di arte tecnologica che trasforma cani randagi in hotspot Wi-Fi mobili tramite zainetti con router. L'iniziativa vuole sensibilizzare sull'adozione e combattere i blackout delle reti, ma associazioni e autorità criticano l'idea definendola rischiosa, poco etica e potenzialmente dannosa per gli animali.

A Ekaterinburg, in Russia, un insolito progetto di "science-art" sta attirando l'attenzione pubblica trasformando cani randagi in punti di accesso Wi-Fi mobili. L'iniziativa, battezzata Lai-Fi, nasce dalla collaborazione tra il festival di street art Stenograffia, il collettivo artistico Hot Singles, l'associazione ZOOzashchita e l'operatore mobile Motiv, con l'obiettivo dichiarato di offrire connettività gratuita durante i blackout e, allo stesso tempo, promuovere l'adozione degli animali.

Il sistema si basa su piccoli zaini tecnici, dal peso di circa 500 grammi, che integrano un router alimentato e configurato per garantire accesso a Internet mentre il cane si muove liberamente in città. Gli organizzatori sostengono che il design sia stato studiato per non interferire con il comportamento naturale dell'animale: il peso sarebbe distribuito in modo uniforme e, secondo il team, l'attrezzatura contribuirebbe persino all'isolamento termico nei mesi più freddi.

Ogni cane coinvolto nel progetto è seguito da un gruppo di volontari che verifica la qualità dell'adattamento allo zainetto e l'interazione con i cittadini. Al termine della giornata, l'attrezzatura viene rimossa per manutenzione. L'operatore Motiv ha inoltre promesso un anno di connettività domestica gratuita a chi deciderà di adottare uno dei cani partecipanti.

Le reazioni, però, sono tutt'altro che unanimi. Diverse organizzazioni animaliste, intervistate da Takie Dela, contestano l'etica dell'iniziativa. Secondo loro, il fine - attirare l'attenzione sui randagi e favorirne l'adozione - non giustifica l'uso dell'animale come supporto tecnologico o elemento funzionale. Le critiche riguardano la possibile strumentalizzazione del cane, la mancanza di reali benefici per il suo benessere e il rischio di aumentare stress e comportamenti imprevedibili. Gli esperti, inoltre, ritengono che la presenza dell'attrezzatura potrebbe rendere i cani più vulnerabili a tentativi di furto.

Le perplessità arrivano anche dal mondo politico. Vladimir Burmatov, vicepresidente della commissione per l'ecologia della Duma, ritiene che gli sforzi dovrebbero concentrarsi sulla gestione responsabile del randagismo e sul rafforzamento dei controlli contro l'abbandono, piuttosto che sull'utilizzo dei cani come dispositivi mobili.