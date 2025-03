Pavel Durov all'attacco: "WhatsApp è un'imitazione scadente e annacquata di Telegram"

Telegram e la sfida continua con WhatsApp

Negli ultimi giorni, il CEO di Telegram, ha annunciato che la sua sua app di messaggistica istantaneaUn traguardo è particolarmente rilevante, considerando che solo pochi giorni prima Durov era stato autorizzato a lasciare la Francia per un breve periodo, dopo essere stato coinvolto in un'indagine legale per le accuse secondo cui Telegram avrebbe facilitato attività criminali organizzate.

Durov, che ha lasciato la Francia per recarsi a Dubai, sede centrale di Telegram, ha espresso grande soddisfazione per il successo della sua app con un post sul suo canale. Secondo le sue dichiarazioni, Telegram non solo ha raggiunto un numero impressionante di utenti, ma è anche diventata la seconda app di messaggistica più popolare al mondo, escludendo WeChat, che è specifica per il mercato cinese.

Però, le cifre riportate da una lista recente del marketer Adam Connell mostrano un quadro leggermente diverso. Secondo questa lista, WhatsApp continua a dominare con 2 miliardi di utenti attivi mensili, seguita da Messenger di Facebook con 979 milioni e poi Telegram con 800 milioni di utenti. Se le stime di Durov sono corrette, ciò significherebbe che Telegram ha guadagnato oltre 200 milioni di utenti in appena un mese e mezzo.

Oltre al numero di utenti, Durov ha anche sottolineato l'aumento dell'engagement degli utenti su Telegram. Ha riferito che ogni utente apre l'app in media 21 volte al giorno e trascorre circa 41 minuti su di essa ogni giorno. Sempre Durov ha menzionato che i ricavi di Telegram sono "esplosi", con un utile di 547 milioni di dollari nel 2024.

"Davanti a noi c'è WhatsApp, un'imitazione scadente e annacquata di Telegram. Per anni hanno cercato disperatamente di copiare le nostre innovazioni, bruciando miliardi in campagne di lobbying e PR per rallentarci. Hanno fallito. Telegram è cresciuto, è diventato redditizio e, a differenza del nostro concorrente, ha mantenuto la sua indipendenza",

In realtà, la parte più interessante delle dichiarazioni di Durov è stata la critica diretta a WhatsApp. Ha definito WhatsApp un'imitazione "scadente e annacquata" di Telegram, accusandola di aver tentato di copiare le innovazioni di Telegram attraverso costose campagne di lobbying e PR. Secondo Durov, questi sforzi sono stati vani, poiché Telegram è cresciuta e si è affermata come un'alternativa indipendente e redditizia.