HONOR Magic V Flip 2 esiste davvero! Ecco immagini e specifiche del pieghevole a conchiglia

A poco più di un anno dal debutto del suo primo pieghevole a conchiglia, HONOR è pronta a tornare sulla scena con il Magic V Flip 2. Dopo aver presentato in Cina il Magic V5 – il pieghevole a libro più sottile del mondo – l’azienda cinese punta ora a consolidare la propria posizione tra i flip phone, un segmento sempre più competitivo e ricco di innovazioni. Le indiscrezioni più recenti, provenienti da fonti affidabili del panorama tech cinese, delineano un quadro chiaro: il Magic V Flip 2 sarà svelato ufficialmente ad agosto, con una probabile anteprima sul mercato cinese, seguita da un possibile lancio internazionale nei mesi successivi.

Design: continuità che rassicura, ma non sorprende

HONOR sembra aver scelto la strada della continuità, mantenendo la formula che ha decretato il successo del primo modello. Il Magic V Flip 2 riproporrà:

Display interno: pannello pieghevole LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+, per colori vividi e fluidità garantita.

pannello pieghevole LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+, per colori vividi e fluidità garantita. Display esterno: schermo secondario da 4 pollici, sempre OLED LTPO e FHD+, pensato per offrire un’esperienza d’uso completa anche a telefono chiuso, seguendo il trend dei flip phone di ultima generazione.

Questa scelta sottolinea la volontà di HONOR di puntare su un design già apprezzato, senza stravolgimenti che potrebbero destabilizzare la base utenti.

Anche il comparto fotografico resta fedele alle linee guida del predecessore. Il Magic V Flip 2 sarà dotato di:

Doppia fotocamera posteriore: sensore principale da 50 megapixel con dimensione di 1/1.5”, affiancato probabilmente da un ultra-grandangolare, come già visto sul primo modello.

sensore principale da 50 megapixel con dimensione di 1/1.5”, affiancato probabilmente da un ultra-grandangolare, come già visto sul primo modello. Selfie camera: si prevede la conferma di un sensore da 50 megapixel anche per gli autoscatti, una soluzione che ha già dato ottimi risultati in passato.

Questa configurazione, pur non rappresentando un salto generazionale, garantisce scatti di qualità in condizioni di buona luminosità e permette di mantenere dimensioni e spessore sotto controllo.

Sotto la scocca, il Magic V Flip 2 dovrebbe essere alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 di ultima generazione, ma non nella versione “Elite”. Le indiscrezioni puntano su un chip “sub-flagship” – probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 3 – che promette performance solide mantenendo i consumi sotto controllo. Questa scelta appare strategica: HONOR punta a offrire un’esperienza d’uso fluida e reattiva, senza però rincorrere la potenza assoluta a discapito di autonomia e gestione termica.

Il vero salto qualitativo rispetto al passato riguarda la batteria. Il Magic V Flip 2 dovrebbe integrare una cella da ben 5500 mAh, un incremento significativo rispetto ai 4800 mAh del modello precedente e superiore a molti concorrenti diretti come Galaxy Z Flip 7 e Motorola Razr. Questo upgrade promette una durata superiore, risolvendo uno dei principali limiti dei pieghevoli a conchiglia. Sul fronte ricarica, le voci parlano di supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W o addirittura 80 W. Se confermato, il nuovo Flip di HONOR si posizionerebbe ai vertici della categoria anche per velocità di ricarica, superando il predecessore e gran parte della concorrenza

Tempistiche e scenario di mercato

Il debutto del Magic V Flip 2 è atteso per agosto, in piena stagione calda per il mercato dei foldable. Samsung è pronta a rilanciare con Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7, mentre Motorola continua a investire nella famiglia Razr. In questo contesto, la scelta di HONOR di puntare sulla continuità potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: rassicurante per i fedelissimi, ma forse poco stimolante per chi cerca novità radicali.

Il Magic V Flip 2 si candida a essere uno dei protagonisti dell’estate 2025 tra i pieghevoli a conchiglia. Con una batteria da record, hardware aggiornato e un design ormai consolidato, HONOR punta a consolidare la propria posizione senza rischiare troppo. Resta da vedere se questa strategia sarà sufficiente per emergere in un segmento sempre più affollato e competitivo. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutte le carte in tavola e capire se il Magic V Flip 2 riuscirà davvero a conquistare il pubblico o se la prudenza finirà per penalizzarlo nella corsa all’innovazione