Honor al MWC 2026: Robot Phone, lo smartphone con il gimbal robotico arriva entro fine anno insieme al pieghevole Magic V6

Al MWC 2026 di Barcellona, Honor ha messo in scena un evento denso di annunci e dichiarazioni programmatiche. Il messaggio centrale ruota attorno al concetto di Augmented Human Intelligence, che il CEO James Li ha definito come il principio guida dell'intera strategia aziendale: un'intelligenza artificiale che non sostituisce le capacità umane ma le potenzia, combinando quoziente intellettivo e quoziente emotivo. Una formula che Honor declina attraverso tre livelli, l'intelligenza personale legata ai dispositivi dell'utente, quella universale che attinge alla conoscenza collettiva, e quella incarnata, capace di interagire con il mondo fisico. Quest'ultima è probabilmente la scommessa più ambiziosa tra quelle presentate al MWC.

La cornice strategica è l'ALPHA PLAN, lanciato lo scorso anno e articolato su tre pilastri: Alpha Phone, che segna l'evoluzione dallo smartphone tradizionale al dispositivo IA, Alpha Store, la piattaforma di distribuzione che in Cina conta già 500 punti vendita, e Alpha Lab, il laboratorio di ricerca che lavora su 12 aree di frontiera, dall'interazione uomo-macchina ai modelli on-device. In Cina, ha spiegato Li, l'agente IA di Honor copre già oltre 3.000 scenari d'uso quotidiani, dalla ristorazione allo shopping, raggiungendo 150 milioni di utenti. L'obiettivo dichiarato è ora portare queste capacità sui mercati globali, anche grazie a collaborazioni con Google e Qualcomm, entrambe presenti sul palco dell'evento.

Robot Phone, robot umanoide e la partnership con ARRI

Il prodotto che ha catalizzato maggiore attenzione è senza dubbio Honor Robot Phone, definito dall'azienda come "una nuova specie di smartphone". Il concetto di fondo è dare al telefono non solo un cervello, come ha detto Li, ma anche mani e piedi: la parte superiore del dispositivo integra un sistema gimbal a quattro gradi di libertà (4DoF), vale a dire quattro assi di movimento indipendenti che consentono alla fotocamera di ruotare, inclinarsi, oscillare e seguire i soggetti in modo autonomo. Per riuscirci, Honor ha sviluppato un micromotore che occupa il 70% di spazio in meno rispetto ai componenti tradizionali, sfruttando materiali e tecniche di simulazione mutuate dall'ingegneria dei dispositivi pieghevoli. Il sensore è da 200 megapixel con stabilizzazione su tre assi, e il sistema promette riprese cinematografiche con rotazioni intelligenti a 90 e 180 gradi, tracking automatico dei soggetti e stabilizzazione avanzata, il tutto gestibile con una sola mano. Honor ha mostrato il Robot Phone funzionante sul palco del MWC e ha confermato che il lancio commerciale è previsto nella seconda metà del 2026: se i tempi saranno rispettati, sarà il primo smartphone con capacità robotiche integrate a raggiungere il mercato.

Ma Robot Phone non è solo fotocamera. Il dispositivo è dotato di percezione multimodale: riconosce la direzione della voce e ruota verso chi parla, risponde con movimenti espressivi della testa, simula cenni di assenso e può persino muoversi a ritmo di musica. Honor lo presenta come un primo passo verso l'intelligenza incarnata, un concetto che l'azienda estende anche oltre lo smartphone. Sul palco è stato infatti mostrato un robot umanoide, pensato per tre scenari principali: assistenza allo shopping, ispezioni in ambito lavorativo e compagnia domestica. L'idea è che la conoscenza dell'utente accumulata attraverso lo smartphone, le sue abitudini, preferenze e contatti, possa trasferirsi al robot, che così non partirebbe da zero ma offrirebbe un'assistenza personalizzata fin dal primo utilizzo. Siamo nel campo delle promesse a lungo termine, ma la direzione è chiara.

Sul fronte dell'imaging, Honor ha anche annunciato una collaborazione tecnica con ARRI, storica azienda tedesca di riferimento nel cinema professionale, premiata con 20 Scientific and Technical Awards dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (l'organizzazione che assegna gli Oscar). L'obiettivo è portare l'image science cinematografica, la scienza del colore, la resa delle luci e la coerenza visiva, all'interno dei dispositivi consumer. I primi risultati di questa partnership debutteranno proprio su Robot Phone.

Magic V6, MagicPad 4 e MagicBook Pro 14

Se Robot Phone rappresenta l'esplorazione del futuro, Honor Magic V6 è il prodotto che incarna l'eccellenza ingegneristica nel presente. Questo pieghevole, che monta il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, racchiude in uno spessore di 8,75 millimetri da chiuso una batteria da 6.660 mAh realizzata con materiale al silicio-carbonio di quinta generazione sviluppato in collaborazione con ATL (Amperex Technology Limited, produttore cinese di batterie al litio tra i principali fornitori dell'industria mobile). Il contenuto di silicio raggiunge il 25%, un primato nel settore che consente una densità energetica di 921 Wh/L. Honor ha certificato 24 ore di utilizzo continuativo con display aperto, dato che, se confermato nell'uso reale, rappresenterebbe un salto significativo per la categoria.

Magic V6 adotta due pannelli LTPO 2.0: quello esterno da 6,52 pollici raggiunge i 6.000 nit di luminosità HDR, mentre lo schermo interno da 7,95 pollici si ferma a 5.000 nit. Entrambi offrono frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz. Honor dichiara una riduzione del 44% della piega rispetto alla generazione precedente, certificata SGS, e un trattamento antiriflesso al nitruro di silicio che porta la riflettività all'1,5%. La certificazione IP68 e IP69 completa un quadro di resistenza che Honor ha voluto sottolineare con una dimostrazione scenografica sul palco, schiacciando il dispositivo con un peso considerevole. Magic V6 integra inoltre funzionalità di produttività basate sull'IA, tra cui un agente per meeting che trascrive in tempo reale, identifica i parlanti e genera sintesi con i punti chiave e le azioni da intraprendere, e piena compatibilità con l'ecosistema Apple, inclusi trasferimento file, estensione display su Mac e supporto AirPods.

A completare il portfolio, Honor ha presentato MagicPad 4 e MagicBook Pro 14, che estendono la strategia IA oltre lo smartphone. Il tablet, con i suoi 4,8 millimetri di spessore, è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 5 e monta un display OLED 3K da 12,3 pollici con frequenza di aggiornamento a 165 Hz. La batteria è da 10.100 mAh, e tra le funzionalità più interessanti c'è la possibilità di eseguire l'assistente IA open source OpenClaw grazie a un ambiente Linux integrato nelle opzioni sviluppatore. Honor MagicPad 4 sarà disponibile dal 2 marzo a partire da 599,90 euro nella configurazione da 256 GB in promozione lancio. Il laptop MagicBook Pro 14, invece, è equipaggiato con processori Intel Core Ultra Series 3, batteria da 92 Wh per circa 15 ore e mezza di autonomia dichiarata, display OLED 3,1K con touchscreen e un peso di 1,37 chilogrammi. Entrambi i dispositivi supportano l'interoperabilità con l'ecosistema Apple tramite Honor Connect.

L'evento di Honor al MWC 2026 restituisce l'immagine di un'azienda che sta lavorando su due piani paralleli. Da un lato, prodotti concreti e immediatamente competitivi come Magic V6, che sfida i migliori pieghevoli sul mercato con specifiche di primo piano. Dall'altro, una visione di lungo periodo che punta sull'intelligenza incarnata e sulla robotica consumer. La notizia più significativa è forse proprio la conferma che Robot Phone non resterà un concept: Honor ha fissato il lancio commerciale entro fine anno, e il prototipo mostrato sul palco appariva già funzionante nelle sue caratteristiche fondamentali. Se i tempi saranno rispettati, sarà il primo dispositivo a portare capacità robotiche integrate in uno smartphone di serie, un territorio dove nessun concorrente si è ancora avventurato. Resta da capire come il mercato accoglierà una proposta così radicalmente diversa da tutto ciò che è disponibile oggi.