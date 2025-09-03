Google Play Games si rinnova: profili interattivi e funzioni in stile Steam, ecco da quando

Google Play Games è pronto ad accogliere importanti novità che avvicinano la piattaforma sempre di più a Steam

Google Play Games si prepara a una delle sue evoluzioni più importanti: dal 23 settembre 2025, la piattaforma introdurrà nuove funzionalità che ricordano da vicino quelle di Steam, la più popolare piattaforma di gaming su PC. L'obiettivo di Google è rendere i profili utente più completi e interattivi, trasformandoli in veri e propri hub social per i videogiocatori.

Finora, Google Play Games ha funzionato soprattutto come servizio di supporto al gaming su Android, con l'aggiunta negli ultimi anni della versione PC in beta. L'annuncio di questa novità è arrivato direttamente da Google stessa.

Google Play Games: cosa cambia con il nuovo aggiornamento?

Con l'aggiornamento, i profili non mostreranno solo gli obiettivi sbloccati, ma offriranno una panoramica unificata del percorso videoludico dell'utente su tutti i dispositivi. Questo significa che i giocatori potranno mettere in evidenza statistiche, record e traguardi, personalizzando il proprio profilo in modo simile a quanto avviene già su Steam.

Una delle novità più attese riguarda l'aspetto comunitario: sarà possibile rendere pubblico il proprio profilo, consentendo ad altri gamer di visualizzare i progressi e, soprattutto, di seguirli per rimanere aggiornati sulle attività di gioco. Tuttavia, chi preferisce mantenere la propria privacy potrà modificare le impostazioni di visibilità, evitando di mostrare le proprie attività di gioco.

Google Play Games: ulteriori dettagli

Google ha spiegato che i profili aggiornati diventeranno anche strumenti utili per costruire la propria community di gioco. Non sono ancora stati forniti dettagli specifici, ma è probabile che arriveranno funzioni social aggiuntive, come suggerimenti di nuovi titoli basati sulle abitudini degli amici o notifiche sugli obiettivi raggiunti da chi si segue.

Va sottolineato, però, che con questo aggiornamento Google modificherà anche il modo in cui gestisce i dati dei giocatori. La piattaforma raccoglierà infatti informazioni dettagliate su quali giochi vengono installati, quanto tempo si passa a giocarli e le abitudini complessive degli utenti. Una pratica che, pur comune nel settore, richiederà agli utenti maggiore attenzione nella configurazione delle impostazioni di privacy.

Il rollout sarà globale a partire dal 23 settembre 2025 come detto in apertura, con un'eccezione: in Europa, l'aggiornamento sarà disponibile dal 1° ottobre.