Corning presenta Gorilla Glass Ceramic 3 per i dispositivi pieghevoli

Corning ha annunciato il lancio di Gorilla Glass Ceramic 3, un nuovo materiale protettivo sviluppato per resistere a urti e cadute ripetute su superfici dure come cemento e asfalto, che ha fatto il suo debutto sul nuovo smartphone pieghevole razr fold di Motorola

Corning ha ufficializzato il nuovo Gorilla Glass Ceramic 3. Si tratta del vetro ceramico più resistente mai prodotto dall'azienda statunitense, che si è posta l'obiettivo di offrire ai dispositivi elettronici un ciclo di vita prolungato con la ferma volontà di garantire un grado di solidità superiore nel tempo per i consumatori. Motorola utilizzerà il nuovo materiale di copertura per proteggere razr fold, dispositivo pieghevole di prossima generazione del marchio. Con l'adozione di tale pannello, il modello menzionato sarà il primo smartphone sul mercato globale a integrare Gorilla Glass Ceramic 3.

I componenti elettronici subiscono quotidianamente numerose sollecitazioni esterne. Le superfici rigide e prive di flessibilità causano frequentemente danni seri ai terminali, fattore che rende essenziali le procedure di simulazione preventiva. Lori Hamilton, Division Vice President e Business Technology Director della divisione Corning Gorilla Glass, ha voluto specificare che i tecnici progettano i materiali con in mente la longevità complessiva, senza fermarsi a guardare le prestazioni misurate al primo utilizzo. L'esperienza decennale dell'azienda nel campo della scienza legata al vetro e alla ceramica ha consentito di strutturare Gorilla Glass Ceramic 3 per ottenere una tenuta costante e pienamente affidabile, capace di resistere concretamente all'usura generata dai mesi e dagli anni.

I laboratori di ricerca interni hanno ricreato rigorose condizioni di impatto per valutare il reale comportamento della superficie protettiva. Le prove tecniche citate dall'azienda al lancio della nuova tecnologia hanno dimostrato che Gorilla Glass Ceramic 3 riesce a sopravvivere a cadute da altezze superiori a due metri su superfici che replicano il cemento. Gli ingegneri considerano il calcestruzzo uno dei materiali più insidiosi in assoluto per i terminali destinati all'elettronica di consumo. I dati raccolti evidenziano la spiccata capacità del pannello di mitigare gli effetti legati agli incidenti accidentali e involontari.

Le verifiche specifiche negli scenari di urto ripetuto e continuativo hanno certificato la resistenza ad almeno 20 cadute consecutive dalla quota di un metro su basi che simulano le asperità dell'asfalto, un'altra superficie sulla quale i telefoni finiscono spesso a terra. Per avere un parametro di confronto diretto, un vetro alluminosilicato appartenente ad aziende concorrenti e sottoposto alla medesima prova cede solitamente al primo impatto.

Leo Liu, Vice President of Product Development per Motorola, ha ricordato come le persone si aspettino telefoni sempre pronti a sopportare le difficili sfide di tutti i giorni e integrare Gorilla Glass Ceramic 3 all'interno dell'architettura di razr fold è stato utile per consolidare radicalmente il design del dispositivo.