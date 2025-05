Western Digital torna a concentrarsi sugli HDD: margini in crescita e forte domanda dal cloud

Western Digital ha pubblicato i risultati del terzo trimestre fiscale 2025, il primo dopo la separazione ufficiale dell'unità dedicata alla memoria flash, confluita nella nuova società indipendente Sandisk Corporation. Tornata a focalizzarsi esclusivamente sulla produzione di hard disk meccanici (HDD), l'azienda statunitense ha mostrato segnali di solidità in un mercato che, nonostante le previsioni di declino dovute all'ascesa degli SSD, continua a essere trainato dalla domanda proveniente dai datacenter per il cloud e l'intelligenza artificiale.

Nel trimestre chiuso a marzo, Western Digital ha venduto 12,1 milioni di HDD, in calo rispetto ai 13,5 milioni del trimestre precedente ma in aumento di 400.000 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato più significativo, però, riguarda il prezzo medio di vendita: salito da 145 dollari a 179 dollari per unità, ha permesso all'azienda di registrare un margine lordo del 40,1%, contro il 30,1% di un anno fa.

"Western Digital ha operato bene nel terzo trimestre fiscale, raggiungendo ricavi nella parte alta del nostro intervallo di previsione e un margine lordo superiore al 40%" ha dichiarato Irving Tan, CEO di Western Digital. "Anche in un mondo segnato da incertezze geopolitiche e dinamiche tariffarie mutevoli, una cosa resta costante: la crescita esponenziale dei dati. Quando si tratta di archiviare questi dati, su larga scala, nessuna tecnologia può competere con l'efficienza in termini di costi e l'affidabilità degli HDD. Con il nostro ricco portafoglio di prodotti di archiviazione, WD è posizionata in modo unico per soddisfare le esigenze di massa dei nostri clienti".

Il fatturato del trimestre si è attestato a 2,294 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto al trimestre precedente ma in crescita del 31% su base annua.

Le unità a più alta capacità sembrano essere il motore della crescita. Western Digital ha confermato la spedizione di oltre 800.000 hard disk a 11 piatti, con capacità fino a 26 TB (CMR) e 32 TB (UltraSMR).

La domanda dal cloud resta preponderante: l'87% dei ricavi del trimestre (2 miliardi di dollari) è arrivato da questo segmento, in calo del 4% rispetto al trimestre precedente ma in crescita del 38% su base annua. Le spedizioni in bit sono cresciute del 32% rispetto a un anno fa, e i prezzi unitari sono saliti del 5% trimestre su trimestre. Al contrario, i segmenti Client e Consumer hanno registrato cali rispettivamente del 2% e 13% rispetto al trimestre precedente.

Guardando al futuro, Western Digital punta ad aumentare la capacità dei dischi fino a 36 TB sfruttando le tecnologie attuali come ePMR e OptiNAND, prima di passare all'adozione della tecnologia HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording), con l'obiettivo di lanciarla entro la fine del 2026. Seagate, principale concorrente, ha già introdotto i primi HDD HAMR da 30 e 32 TB e presentato prototipi da 36 TB, ma finora non ha condiviso pubblicamente volumi di vendita.